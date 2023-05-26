Что делать при постоянных болях в суставах

Если вас после долгого сидения в неудобной позе или работы на даче стали беспокоить боль и скованность в суставах рук и ног, не проходящие даже после отдыха, это может быть проявлением полиартрита. Отчего он возникает и как лечится, рассказала врач-ревматолог Наталья Герасименко.

Что такое полиартрит?

Полиартрит – это воспаление сразу нескольких суставов, которое развивается одновременно или последовательно в разных частях тела. Заболевание бывает острым и хроническим, может существовать самостоятельно, но чаще возникает как осложнение другой патологии (сахарный диабет, атеросклероз, псориаз, подагра, ревматизм).

Болезнь нарушает работу хрящей, сухожилий и связок, а также провоцирует сильные боли и воспалительные процессы в мышцах. При отсутствии адекватного лечения и переходе в хроническую форму патология вызывает необратимую деформацию суставов, ограничение подвижности и может привести к инвалидности.

Полиартрит способен развиться в любом возрасте, но чаще от него страдают пожилые пациенты. Некоторым видам болезни (например, воспалению суставов пальцев рук) больше подвержены женщины.

Почему возникает патология?

Развитию полиартрита способствует множество факторов. В первую очередь это инфекционные и аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ, наследственность, аллергические реакции, различные травмы и врожденные аномалии суставов.

Также причиной воспаления могут стать возрастные изменения тканей, переохлаждение или перегрев суставов, ожирение, малоподвижный образ жизни.

В зависимости от причин развития полиартрит разделяют на инфекционный (бывает специфическим и неспецифическим) и неинфекционный (бывает ревматоидным, кристаллическим и псориатическим). Кроме того, иногда встречается полиартрит невыясненной природы, который быстро прогрессирует, становясь хроническим и вызывая осложнения.

Основные симптомы полиартрита

Развитие полиартрита начинается с воспаления околосуставной сумки, которое постепенно распространяется на хрящевые ткани, окружающие связки и сухожилия. Это приводит к появлению основных симптомов заболевания:

периодическим интенсивным болям в суставах, усиливающимся утром, ночью и во время движений;

отеку и покраснению кожи вокруг воспаленного участка;

хрусту в суставах;

уменьшению подвижности;

повышению температуры тела.

Кроме того, пациент может страдать от повышенной потливости, снижения аппетита, быстрой утомляемости.

При этом острый полиартрит сопровождается ярко выраженной симптоматикой. При переходе в хроническую стадию признаки воспаления ослабевают, но оно продолжает развиваться в скрытой форме, провоцируя необратимые изменения в суставных тканях.

Как лечится полиартрит

Для диагностики полиартрита и исключения других патологий со схожими симптомами назначаются общий и биохимический анализы крови, УЗИ и рентген пораженных суставов, при необходимости – КТ или МРТ. Также могут быть рекомендованы артроскопия, анализ суставной жидкости и другие исследования.

Для лечения болезни в основном применяют консервативные методы: прием лекарственных препаратов (это могут быть антибиотики, противовоспалительные, противоревматические и обезболивающие средства, витамины), физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру. Также рекомендуется диетическое питание, при необходимости — ношение поддерживающих ортезов.

При хроническом полиартрите, сопровождающемся деформацией суставов и сильной болью, иногда рекомендовано оперативное вмешательство.

Диета

Диета при полиартрите исключает продукты, которые могут спровоцировать воспаление. При любых видах заболевания придется отказаться от маринадов, консервов, колбасных изделий, пряностей, полуфабрикатов, белого хлеба, сдобы. Вместо этого обогатите рацион жирной морской рыбой, мясом птицы, молочными продуктами, овощами и фруктами, орехами и семечками, ягодами, зеленым чаем.

Профилактика полиартрита

Для предупреждения развития полиартрита, а также его обострений также рекомендуется носить удобную (в идеале – ортопедическую) обувь, своевременно лечить инфекционные заболевания и после перенесенного острого полиартрита каждые полгода проходить контрольный осмотр у ревматолога или травматолога.

Ирина Кадченко

Читайте также: