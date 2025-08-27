Ключевые моменты:
- На улице Новосельского, 16 в Одессе идет демонтаж дома, пострадавшего от российского обстрела;
- Дом признан аварийным и непригодным для ремонта;
- Решение о сносе было принято исполкомом Одесского горсовета 17 июля 2025 года;
- Стоимость работ превышает 5,5 млн грн и проводится упрощенной технологией из-за риска обрушения;
- Двухэтажный доходный дом построен в 1894 году в неоренессансном стиле, был частью исторической части города;
- Заказчиками демонтажа выступают городская власть и Департамент благоустройства; работы обозначены как «ликвидация последствий разрушений».
Этот двухэтажный доходный дом, построенный в конце XIX века (1894 год) по типовому неоренессансному проекту для Я. Гальченко, был частью исторической части города. Однако критические повреждения стен и перекрытий сделали его сохранение невозможным.
Заказчиком демонтажа выступают городская власть и Департамент благоустройства, а работы обозначены как «ликвидация последствий разрушений» на сайте Prozorro.
