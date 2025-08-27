Ключевые моменты:

На улице Новосельского, 16 в Одессе идет демонтаж дома, пострадавшего от российского обстрела;

Дом признан аварийным и непригодным для ремонта;

Решение о сносе было принято исполкомом Одесского горсовета 17 июля 2025 года;

Стоимость работ превышает 5,5 млн грн и проводится упрощенной технологией из-за риска обрушения;

Двухэтажный доходный дом построен в 1894 году в неоренессансном стиле, был частью исторической части города;

Заказчиками демонтажа выступают городская власть и Департамент благоустройства; работы обозначены как «ликвидация последствий разрушений».

Напомним, после удара дом признан аварийным и непригодным для ремонта.

Исполком Одесского горсовета принял решение о сносе 17 июля 2025 года, а работы, оцененные более чем в 5,5 млн грн, уже ведутся по упрощенной технологии из-за риска обрушения.

Этот двухэтажный доходный дом, построенный в конце XIX века (1894 год) по типовому неоренессансному проекту для Я. Гальченко, был частью исторической части города. Однако критические повреждения стен и перекрытий сделали его сохранение невозможным.

Заказчиком демонтажа выступают городская власть и Департамент благоустройства, а работы обозначены как «ликвидация последствий разрушений» на сайте Prozorro.

Смотрите наши фото, чтобы увидеть, как происходит демонтаж. Город прощается с еще одной страницей своей истории…

Фото и скриншот автора