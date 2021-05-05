Одесский Красный переулок: сегодняшний день двух исторических кварталов (фото)

Всего-то два квартала… Триста двадцать исторических метров… Красный переулок в Одессе протянулся от улицы Дерибасовской до Бунина, пересекая «по дороге» Греческую улицу.

Что в имени твоем, переулок?

Сегодня он у всех на устах: здесь началась реконструкция на части переулка, стартуя от Дерибасовской. Но сам Красный переулок при всех бурлящих работах все равно кажется тихим, словно потерявшимся или спрятавшимся. И это в самом центре города!

Название Красному переулку дали торговые Красные ряды. Их фасады выходили на Греческую площадь, а «тыл» – в Красный переулок. Многое так и сохранилось по сей день: в переулок выходят «тылы» многих зданий. Может, поэтому он кажется чуть-чуть «потерявшимся»?

Вообще с «именем» переулка «четкости» нет. Он вроде как с самого начала именовался Красным, с другой стороны назывался и Греческим. В некоторых источниках упоминается, что было так: одна часть переулка (вернее, квартал) именовалась Красным, другой квартал – Греческим. В 1850-х годах переулок носил название Шмидта, или Шмидтовский – в честь известного одесского аптекаря, титулярного советника фон Шмидта.

Но с «именем» переулка совсем «весело» стало в советские времена. В 1938 году его назвали переулком МЮД (Международный юношеский день). Потом он снова стал Красным…

Как же он быстро меняется!

«Незаметный» переулок умудряется видоизменяться какими-то очень уж быстрыми темпами. Ну а строительные ограждения в переулке свидетельствуют, что он будет менять свой облик и дальше. Пройдемся по старичку Красному?

Какой он сегодня? Уже нет здесь многих зданий. К примеру, один из старейших домов Одессы, который находился именно в Красном переулке, уже давно исчез. Равно как и гостиница «Спартак», и два стареньких дома по четной стороне. От них одна память осталась, как и бурные акции протеста негодующих одесситов, которые в них жили.

Создается впечатление, что здесь – общегородская стоянка авто и самая активная в центре стройка. То и дело что-то сносится, что-то возводится. Есть куски улицы, где сквозь «пустые» места можно полюбоваться видами Греческой площади.

Он кажется узким (из-за тех же авто), местами – малопроходимым. Порой пешеходам даже не разойтись.

В переулке вообще очень много строительных ограждений, за которыми потихоньку меняется облик старого одесского Красного.

Таблички-указатели в переулке сохранились с прошлых времен. Впрочем, этих указателей совсем мало. И многие номера домов – тоже с давних времен.

У каждой одесской улицы-переулка сесть какая-то примета дня сегодняшнего. Такой «изюминкой» в Красном переулке стала уличная мебель в виде цветничков. Есть и давние, есть и новые, и неухоженно-забытые, и в самом деле цветущие. Их в переулке много, они совсем разные, встретятся вам на каждом шагу…

Старина и под старину

Здесь, как и на многих старых одесских улицах, можно изучать историю мощений города, увидеть колесоотбойники у старых ворот, возмутиться ужасающим видом какого-нибудь очередного памятника архитектуры. А через два-три дома прийти в совершеннейший восторг от другого памятника, которому «повезло». Или насладиться возникшим «вдруг» старинным сохранившимся особнячком.

Два исторических квартала, на которых разместился Красный переулок – это еще и мемориальные таблички, и охранные таблички, вещающие об охране государством того или иного здания. И многие новшества Красного переулка словно очень и очень стараются отдать дань той же истории. И вот уже ограда сделана под «раньшие времена», или козырек «под старину» порадует глаз.

Частичка Греции

Увы, многое уже снесено ветрами истории в Красном переулке. Самый красивый и ухоженный его участок на сегодняшний день – греческий. На красивом историческом доме вы прочитаете, что именно здесь располагалась в свое время тайная организация революционеров-патриотов Греции «Филики этерия» («сообщество друзей»).

Сейчас здесь музей с одноименным названием, филиал Греческого Фонда Культуры. Он был открыт в сентябре 1994 года. Кстати, в Музее есть этнографический зал с настоящими предметами быта, которые воспроизводят интерьер дома в первой половине XIX века. Так что за воссозданной стариной – сюда!..

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