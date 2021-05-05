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Одесский Красный переулок: сегодняшний день двух исторических кварталов (фото)

Одесский Красный переулок: сегодняшний день двух исторических кварталов (фото)

Всего-то два квартала… Триста двадцать исторических метров… Красный переулок в Одессе протянулся от улицы Дерибасовской до Бунина, пересекая «по дороге» Греческую улицу.

Что в имени твоем, переулок?

Сегодня он у всех на устах: здесь началась реконструкция на части переулка, стартуя от Дерибасовской. Но сам Красный переулок при всех бурлящих работах все равно кажется тихим, словно потерявшимся или спрятавшимся. И это в самом центре города!

Красный переулок, ремонт

Название Красному переулку дали торговые Красные ряды. Их фасады выходили на Греческую площадь, а «тыл» – в Красный переулок. Многое так и сохранилось по сей день: в переулок выходят «тылы» многих зданий. Может, поэтому он кажется чуть-чуть «потерявшимся»?

Красный переулок, забор

Вообще с «именем» переулка «четкости» нет. Он вроде как с самого начала именовался Красным, с другой стороны назывался и Греческим. В некоторых источниках упоминается, что было так: одна часть переулка (вернее, квартал) именовалась Красным, другой квартал – Греческим. В 1850-х годах переулок носил название Шмидта, или Шмидтовский – в честь известного одесского аптекаря, титулярного советника фон Шмидта.

Но с «именем» переулка совсем «весело» стало в советские времена. В 1938 году его назвали переулком МЮД (Международный юношеский день). Потом он снова стал Красным…

Красный переулок, табличка

Как же он быстро меняется!

«Незаметный» переулок умудряется видоизменяться какими-то очень уж быстрыми темпами. Ну а строительные ограждения в переулке свидетельствуют, что он будет менять свой облик и дальше. Пройдемся по старичку Красному?

Какой он сегодня? Уже нет здесь многих зданий. К примеру, один из старейших домов Одессы, который находился именно в Красном переулке, уже давно исчез. Равно как и гостиница «Спартак», и два стареньких дома по четной стороне. От них одна память осталась, как и бурные акции протеста негодующих одесситов, которые в них жили.

Создается впечатление, что здесь – общегородская стоянка авто и самая активная в центре стройка. То и дело что-то сносится, что-то возводится. Есть куски улицы, где сквозь «пустые» места можно полюбоваться видами Греческой площади.

Он кажется узким (из-за тех же авто), местами – малопроходимым. Порой пешеходам даже не разойтись.

Красный переулок, шлагбаум

Красный переулок, "парковка"

В переулке вообще очень много строительных ограждений, за которыми потихоньку меняется облик старого одесского Красного.

Таблички-указатели в переулке сохранились с прошлых времен. Впрочем, этих указателей совсем мало. И многие номера домов – тоже с давних времен.

У каждой одесской улицы-переулка сесть какая-то примета дня сегодняшнего. Такой «изюминкой» в Красном переулке стала уличная мебель в виде цветничков. Есть и давние, есть и новые, и неухоженно-забытые, и в самом деле цветущие. Их в переулке много, они совсем разные, встретятся вам на каждом шагу…

Красный переулок, клумба

Красный переулок, вазон

Красный переулок, цветник

Старина и под старину

Здесь, как и на многих старых одесских улицах, можно изучать историю мощений города, увидеть колесоотбойники у старых ворот, возмутиться ужасающим видом какого-нибудь очередного памятника архитектуры. А через два-три дома прийти в совершеннейший восторг от другого памятника, которому «повезло». Или насладиться возникшим «вдруг» старинным сохранившимся особнячком.

Красный переулок, балкон

Два исторических квартала, на которых разместился Красный переулок – это еще и мемориальные таблички, и охранные таблички, вещающие об охране государством того или иного здания. И многие новшества Красного переулка словно очень и очень стараются отдать дань той же истории. И вот уже ограда сделана под «раньшие времена», или козырек «под старину» порадует глаз.

Частичка Греции

Увы, многое уже снесено ветрами истории в Красном переулке. Самый красивый и ухоженный его участок на сегодняшний день – греческий. На красивом историческом доме вы прочитаете, что именно здесь располагалась в свое время тайная организация революционеров-патриотов Греции «Филики этерия» («сообщество друзей»).

Красный переулок, "Филики Этерия"

Сейчас здесь музей с одноименным названием, филиал Греческого Фонда Культуры. Он был открыт в сентябре 1994 года. Кстати, в Музее есть этнографический зал с настоящими предметами быта, которые воспроизводят интерьер дома в первой половине XIX века. Так что за воссозданной стариной – сюда!..

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Красный переулок, демонтаж
Красный переулок, дом
Красный переулок, авто
Красный переулок, Иван Франко
Красный переулок, "парковка"
Красный переулок, балконы
Красный переулок, дом Кислова
Красный переулок, памятник истории
Красный переулок, двери
Красный переулок, деревья, машины
Красный переулок, тротуар
Красный переулок, памятник архитектуры
Красный переулок, дом тканей
Красный переулок, деревья
Красный переулок, граффити
Красный переулок, номер дома
Красный переулок, дом, авто
Красный переулок, дорога
Красный переулок, дерево
Красный переулок, камни
Красный переулок, асфальт
Красный переулок, бывший столб
Красный переулок, трава
Красный переулок, мебель
Красный переулок, зеленое дерево
Красный переулок, зелень

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