«Не спорьте!»
Возле мясного прилавка стоит мужчина, долго всматривается в кусок свинины.
— А мясо свежее? — осторожно спрашивает.
Продавщица, веселая, в красном фартуке, улыбается:
— Еще бы! У нас тут не просто свежее — с характером!
— Это как? — удивляется мужчина.
— А так, что если плохо пожарите — обидится! — говорит она и подмигивает.
— Тогда, может, я лучше возьму телятину, поспокойнее?
— Поспокойнее? И кто же вам сказал, что она спокойная?
Мужчина растерялся:
— И что же тогда взять, чтобы без приключений?
— Берите вот эту вырезку, — говорит продавщица уверенно. — Она с характером, но если с ней по-человечески — будет вам самый нежный ужин в жизни.
Он смеется, кивает и протягивает деньги:
— Убедили. Давайте вашу с характером — может, мы с ней найдем общий язык.
— Найдете, — отвечает она, заворачивая мясо в бумагу. — Главное — не жарьте дольше, чем нужно. И не спорьте — ни с мясом, ни с женщиной, ни с продавцом на Привозе!
Теперь — о ценах
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста — 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 60-130 грн;
- мандарины — 130-180 грн;
- клубника — 180-220 грн;
- персики — 50-100 грн;
- абрикосы — 50-90 грн;
- сливы — 25-60 грн;
- арбузы — 12-15 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн;
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-230 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-250 грн;
- ребра — 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн;
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора