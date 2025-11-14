«Не спорьте!»

Возле мясного прилавка стоит мужчина, долго всматривается в кусок свинины.

— А мясо свежее? — осторожно спрашивает.

Продавщица, веселая, в красном фартуке, улыбается:

— Еще бы! У нас тут не просто свежее — с характером!

— Это как? — удивляется мужчина.

— А так, что если плохо пожарите — обидится! — говорит она и подмигивает.

— Тогда, может, я лучше возьму телятину, поспокойнее?

— Поспокойнее? И кто же вам сказал, что она спокойная?

Мужчина растерялся:

— И что же тогда взять, чтобы без приключений?

— Берите вот эту вырезку, — говорит продавщица уверенно. — Она с характером, но если с ней по-человечески — будет вам самый нежный ужин в жизни.

Он смеется, кивает и протягивает деньги:

— Убедили. Давайте вашу с характером — может, мы с ней найдем общий язык.

— Найдете, — отвечает она, заворачивая мясо в бумагу. — Главное — не жарьте дольше, чем нужно. И не спорьте — ни с мясом, ни с женщиной, ни с продавцом на Привозе!

Теперь — о ценах

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель — 20-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста — 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 60-130 грн;
  • мандарины — 130-180 грн;
  • клубника — 180-220 грн;
  • персики — 50-100 грн;
  • абрикосы — 50-90 грн;
  • сливы — 25-60 грн;
  • арбузы — 12-15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Одесский Привоз в ноябре 2025

  • яйца (десяток) — 45-90 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн;
  • антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-230 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-250 грн;
  • ребра — 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн;

Одесский Привоз в ноябре 2025

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Цены и истории с одесского Привоза 7 ноября: как порадовать женщину (фоторепортаж)

Фото автора

 

 

Ещё по теме