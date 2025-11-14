«Не спорьте!»

Возле мясного прилавка стоит мужчина, долго всматривается в кусок свинины.

— А мясо свежее? — осторожно спрашивает.

Продавщица, веселая, в красном фартуке, улыбается:

— Еще бы! У нас тут не просто свежее — с характером!

— Это как? — удивляется мужчина.

— А так, что если плохо пожарите — обидится! — говорит она и подмигивает.

— Тогда, может, я лучше возьму телятину, поспокойнее?

— Поспокойнее? И кто же вам сказал, что она спокойная?

Мужчина растерялся:

— И что же тогда взять, чтобы без приключений?

— Берите вот эту вырезку, — говорит продавщица уверенно. — Она с характером, но если с ней по-человечески — будет вам самый нежный ужин в жизни.

Он смеется, кивает и протягивает деньги:

— Убедили. Давайте вашу с характером — может, мы с ней найдем общий язык.

— Найдете, — отвечает она, заворачивая мясо в бумагу. — Главное — не жарьте дольше, чем нужно. И не спорьте — ни с мясом, ни с женщиной, ни с продавцом на Привозе!

Теперь — о ценах

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста — 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 60-130 грн;

мандарины — 130-180 грн;

клубника — 180-220 грн;

персики — 50-100 грн;

абрикосы — 50-90 грн;

сливы — 25-60 грн;

арбузы — 12-15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн;

антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-230 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-250 грн;

ребра — 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн;

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

