  • В начале ноября Одесса все еще сохраняет тепло, но уже готовится к зимним праздникам.
  • Витрины магазинов украшены гирляндами, ёлками и праздничными декорациями.
  • В кофейнях пахнет корицей и мандаринами – в воздухе чувствуется ожидание Нового года.
  • Одесситы с улыбкой встречают раннее праздничное настроение, наслаждаясь теплом и огнями.
  • Даже среди осенних листьев город уже живет предвкушением праздника и надежды.

Уже сияют первые гирлянды, в кофейнях рядом с тыквенными десертами появляются пряничные человечки, а между осенними цветами выглядывают небольшие искусственные елочки.

В детских магазинах – новогодние костюмы, в кондитерских – сладкие подарки с Дедом Морозом, а в супермаркетах – первые коробки с игрушками и блестящей мишурой.

Одесситы смотрят на все это с улыбкой. Кто-то говорит: «Ну вот, только Хэллоуин отметили, а уже снеговики!» А кто-то, наоборот, радуется: «И правильно – пусть настроение будет праздничным заранее!» Ведь в этом ожидании, в этих блестящих лентах среди теплых дней есть что-то очень приятное. Будто город уже хочет сказки, тепла и общей радости – даже если за окном еще нет снега, а цветут хризантемы.

И, пожалуй, эта поспешность совсем не случайна. Во время войны людям как никогда хочется праздника – тихого, доброго, знакомого с детства. Хочется хоть на миг почувствовать мир, покой, запах мандаринов и блеск огоньков, которые напоминают: жизнь продолжается, и свет все равно победит тьму.

Вот почему елки появляются раньше, чем зима – потому что людям нужна надежда, завернутая в праздничную упаковку.

У кофеен, где пахнет корицей и свежей выпечкой, сидят люди в легких куртках, пьют кофе под открытым небом и невольно улыбаются – рядом в витрине уже стоит наряженная елка.

Она немного не к месту среди зеленых листьев, но, возможно, именно в этом и есть очарование ноябрьской Одессы – города, умеющего жить сразу в двух временах года.

Ведь здесь, на перекрестке моря, солнца и праздничных витрин, всегда чуть-чуть спешат к радости. И, пожалуй, это очень по-одесски – готовиться к Новому году тогда, когда еще пахнет осенью.

Фото автора

