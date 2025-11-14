Ключевые моменты:
- 68,5 млн грн будет направлено на адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия 30 сентября.
- Резервный фонд города планируют увеличить в целом на 132 млн грн (32 млн уже согласовали, 100 млн планируют) для оперативных выплат в будущем.
Детали
Об этом в Телеграме сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
«Планируем увеличить финансирование на 68,5 млн грн для оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия 30 сентября в Одессе», — написал глава МВА.
Лисак также сообщил, что на заседании исполкома депутаты ОМР уже согласовали решение увеличить резервный фонд на 32 млн грн.
«Еще 100 млн гривен планируем выделить на ближайшей сессии городского совета, тоже на расширение фонда. Он будет увеличен для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность оперативно перераспределять средства, в том числе, на материальную помощь одесситам, пострадавшим от вооруженной агрессии, стихийных бедствий или других непредвиденных событий», — добавил Лысак.
