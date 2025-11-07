Как порадовать женщину: живой юмор с Привоза



Ходит мужчина по мясо-молочному корпусу Привоза, сосредоточенно морщит лоб и бормочет себе под нос:

— Что-то на «с» сказала… то ли сметану, то ли свинину… ага, на «с».

Подходит к прилавку с молочкой.

— Добрый день, — говорит он немного виновато. — Мне жена что-то сказала купить… только не помню, что. На «с». То ли сметану, то ли свинину. Или, может, еще что-то.

Продавщица смеется:

— Ой, мужчина, вам главное не забыть, где жена живет, а остальное найдется!

Потом подмигивает и добавляет:

— Так берите и то, и то — сметану к борщу, а свинину к сметане — будет полный семейный мир!

— А если не угадаю? — волнуется он.

— А, ну тогда вам еще надо купить сливы, сельдерей, «синенькие»… Вернетесь домой — жена обрадуется. Все же на «с»…

Цены на Привозе 7 ноября

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

картофель — 20-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста — 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 60-130 грн;

мандарини — 130-180 грн;

клубника — 180-220 грн;

персики — 50-100 грн;

абрикосы — 50-90 грн;

сливы — 25-60 грн;

арбузы — 12-15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн;

антрекот — 180-220 грн;

Свинина

задняя часть — 200-230 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-250 грн;

ребра — 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

