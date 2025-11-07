Как порадовать женщину: живой юмор с Привоза
Ходит мужчина по мясо-молочному корпусу Привоза, сосредоточенно морщит лоб и бормочет себе под нос:
— Что-то на «с» сказала… то ли сметану, то ли свинину… ага, на «с».
Подходит к прилавку с молочкой.
— Добрый день, — говорит он немного виновато. — Мне жена что-то сказала купить… только не помню, что. На «с». То ли сметану, то ли свинину. Или, может, еще что-то.
Продавщица смеется:
— Ой, мужчина, вам главное не забыть, где жена живет, а остальное найдется!
Потом подмигивает и добавляет:
— Так берите и то, и то — сметану к борщу, а свинину к сметане — будет полный семейный мир!
— А если не угадаю? — волнуется он.
— А, ну тогда вам еще надо купить сливы, сельдерей, «синенькие»… Вернетесь домой — жена обрадуется. Все же на «с»…
Цены на Привозе 7 ноября
Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)
- картофель — 20-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста — 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 60-130 грн;
- мандарини — 130-180 грн;
- клубника — 180-220 грн;
- персики — 50-100 грн;
- абрикосы — 50-90 грн;
- сливы — 25-60 грн;
- арбузы — 12-15 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн;
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина
- задняя часть — 200-230 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-250 грн;
- ребра — 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора