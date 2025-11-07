Как порадовать женщину: живой юмор с Привоза

Привоз 7 ноября
Ходит мужчина по мясо-молочному корпусу Привоза, сосредоточенно морщит лоб и бормочет себе под нос:

— Что-то на «с» сказала… то ли сметану, то ли свинину… ага, на «с».

Подходит к прилавку с молочкой.

— Добрый день, — говорит он немного виновато. — Мне жена что-то сказала купить… только не помню, что. На «с». То ли сметану, то ли свинину. Или, может, еще что-то.

Продавщица смеется:

— Ой, мужчина, вам главное не забыть, где жена живет, а остальное найдется!

Потом подмигивает и добавляет:

— Так берите и то, и то — сметану к борщу, а свинину к сметане — будет полный семейный мир!

— А если не угадаю? — волнуется он.

— А, ну тогда вам еще надо купить сливы, сельдерей, «синенькие»… Вернетесь домой — жена обрадуется. Все же на «с»…

Цены на Привозе 7 ноября

Овощи на одесском Привозе (цены за килограмм)

  • картофель — 20-45 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста — 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за килограмм)

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 50-100 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 60-130 грн;
  • мандарини — 130-180 грн;
  • клубника — 180-220 грн;
  • персики — 50-100 грн;
  • абрикосы — 50-90 грн;
  • сливы — 25-60 грн;
  • арбузы — 12-15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз 7 ноября

  • яйца (десяток) — 45-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн;
  • антрекот — 180-220 грн;

Свинина

  • задняя часть — 200-230 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-250 грн;
  • ребра — 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Фото автора

