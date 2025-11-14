Ключевые моменты:

Защитник Украины Дмитрий Шаргородский, уроженец поселка Бессарабское Болградского района Одесской области, погиб 9 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания.

В районной администрации подчеркнули, что он отдал жизнь ради мира и будущего Украины, и его подвиг навсегда останется в памяти страны.

Дату прощания с героем пока не объявили.

Скорбное известие сообщили сегодня в Болградской районной государственной администрации.

Солдат Дмитрий Владимирович Шаргородский – уроженец поселка Бессарабское. Он погиб во время выполнения боевого задания 9 ноября 2025 года. Воину было всего 53 года.

«Украина снова потеряла своего верного сына, которого никогда не забудет… Он отдал самое ценное – свою жизнь – ради мира, ради будущего нашей страны, ради каждого из нас»,

– отмечают в Болградской райгосадминистрации.

Дату и время прощания с погибшим Героем в громаде не уточняют.

