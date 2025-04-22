Ни для кого не секрет, что за годы войны количество детей в школах значительно уменьшилось. И если в городе это не так ощутимо, то в селе — это очень острая проблема. Именно об этом мы и говорили с руководителями отделов образования громад, директорами сельских школ и родителями.

Легче подвозить детей в большую школу, чем содержать маленькую

Оксана Кушнир

Оксана Кушнир, руководитель отдела образования Бессарабской громады:

— Сразу замечу, чтобы не нервировать лишний раз родителей, — начальные школы останутся. В этом году речь идет о хранении II степени для школ, где детей меньше 45. В Бессарабской громаде это Пограничная (всего в школе учатся 46 учеников), Яровская — 47 и Слободская — 28 учеников. Бессарабская громада одна из немногих в Одесской области, где ввели бесплатное питание для всех школьников. Но «тянуть» еще и зарплату учителей — слишком большая нагрузка на громаду. Уже понятно, что лучше организовать подвоз детей в соседние школы, чем содержать маленькую школу. По предварительным подсчетам, если подвозить детей в соседнюю школу, то община затратит около миллиона двухсот тысяч гривен в год, а чтобы сохранить эти школы — девять миллионов. Это существенная разница. Планируется, что из Пограничного будет осуществляться подвоз в Ярославовскую школу, из Ярового — в Виноградовку, из Слободки — в Надречное, путь к которым займет где-то 10-15 минут. Хотя Надречненская школа находится в Буджакской громаде, а Слободская — в Бессарабской, но расстояние всего три километра. Поэтому уверена, что договоримся с соседней громадой.

Что касается преподавателей, то пенсионерам придется выйти на пенсию, а молодые устроятся в другие школы. Большая проблема будет с академическим лицеем. Согласно требованиям, он должен быть отделен от I и II ступеней, желательно, чтобы при нем был интернат. В этом году мы подали на утверждение четыре опорные школы — Бессарабскую, Виноградовскую, Серпновскую и Соборненскую. Что касается академического лицея — надеемся собрать детей из обеих громад и сделать его в Бессарабском на базе местного профессионального лицея.

Даже всех учеников громады не хватит, чтобы создать лицей

Сергей Лунгу

Сергей Лунгу, руководитель отдела образования Буджакской громады:

— Этой весной депутаты Буджакского поселкового совета приняли «Стратегию развития образования Буджакской громады» на три года. Было определено пять профильных лицеев — Буджакский, Петровский, Николаевский, Надричненский и Лесненский. Буджакская громада — одна из самых больших по площади в области, здесь большое расстояние между селами и бездорожье. Под сокращение подпадает II ступень Вознесеновской гимназии, где учатся дети из Червоного. Таких школ должно было быть больше, но мы своевременно малые школы сделали филиалами лицеев — так Матильдовская школа стала филиалом Петровского лицея, Иванчанская и Анновская — Надречненского, Победоговская и Ламбровская — Буджакского. Однако уже в следующем году, когда заработает норма не менее 60 учеников, ситуация ухудшится. Для нашей громады большая проблема — отсутствие дорог. Также нам не хватает школьных автобусов — в начале войны часть из них мы передали на фронт. Мы неоднократно обращались в Одесскую облгосадминистрацию с этим вопросом, но не были услышаны. На сегодняшний день по всей громаде в десятых классах учатся 100 учеников, а в одиннадцатых — 102. Учитывая, что на параллели в старших классах должны учиться 288 детей, мы, даже если соберем всех старшеклассников со всей громады, все равно не сможем создать академический лицей. Как руководитель отдела образования я понимаю, что содержание малокомплектных школ обходится государству слишком дорого. Но как отцу мне бы хотелось, чтобы мой ребенок получил полное образование в своей школе, а еще — это судьбы людей, учителей и села вообще. Ведь в селе, где нет школы, молодежь свое будущее строить не будет.

Родители возмущены, но поделать ничего нельзя

Татьяна Торлак

Татьяна Торлак, директор Подгорненской школы Бессарабской громады:

— В нашем лицее до войны училось более двухсот детей, сейчас — 172 и 31 ребенок посещает детсад. В этом году в первый класс пойдут семь детей, в следующем — один, но мы будем просить родителей, чтобы оставили его в садике еще на год, потому что на 2027-й у нас первоклашек будет больше. Относительно академического лицея, мы даже на это не рассчитываем. Речь же не просто о том, чтобы было 288 детей на параллели, еще нужно обеспечить три профиля, например — филологический, естественно-математический, спортивный. Для этого нет ни детей, ни материальной базы. Уже сейчас мы предупреждаем родителей, что в 2026 году не будем набора в 10-й класс. Родители возмущены, взволнованы, но мы ничего не можем сделать.

Будущего у нас нет

Валентина Недова

Валентина Недова, директор Вознесеновской гимназии Буджакской громады:

— Вместе с подвозом из Червоного у нас учится 37 детей, восемь посещают садик, есть три ребенка дошкольного возраста. Итак, мы понимаем, что будущего у нас нет и мы не сможем соответствовать требованиям Министерства образования. Постепенно готовим родителей к этому, проводим опрос, в какую школу лучше организовать подвоз — Новотарутинскую или Евгеновскую. Учителя также переживают, часть собираются уехать из села, другие ищут работу в соседних школах. В этом году в первый класс идут пятеро детей, в следующем первого класса не будет, потом будет трое, если родители не уедут из села.

Душа болит за детей и село

Мария Табакар

Мария Табакар, директор Слободской гимназии Бессарабской общины:

— Мы были начальной школой, надо было приложить усилия, чтобы получить статус гимназии. Треть учеников вместе с родителями выехали за границу. Сейчас у нас учатся 28 учеников и 12 детей ходят в детсад. У нас нет первого класса, в 2-3-4 учатся по четыре ученика, в седьмом — три, в девятом — четыре. Нашу школу поддерживает местное фермерское хозяйство «Светлана», руководство Бессарабского поселкового совета, отдел образования. Но реформа диктует свои требования, и мы им не отвечаем. Поэтому, вероятно, наши дети пойдут в Надречненскую школу. Относительно учителей, то молодые отправятся в город или за границу, а пенсионеры пойдут на пенсию. Душа болит за детей и село.

Надеемся на исключение

Светлана Мотыль

Светлана Мотыль, директор Лесненского лицея Буджакской громады:

— В лицее учится 143 ученика. Очень надеемся, что в 2027 году для таких школ, как наша, будет сделано исключение, ведь лицей находится на границе с Молдовой и на большом расстоянии от других сел громады. В непогоду невозможно ни к нам доехать, ни нам выехать. Поэтому если у нас заберут III степень, то наши дети вряд ли будут ездить в академический лицей. Скорее всего, будут поступать в профессиональные учебные заведения и уже там получать полное образование. Хотя Конституция Украины гарантирует каждому украинскому ребенку право на полное общее образование.

Что думают о школьной реформе родители?

Об отношении к школьной реформе спросили родителей. Они попросили не указывать их фамилии.

Ольга, с. Слободка, Бессарабская громада:

— Моя дочь учится в седьмом классе, очень не хотелось, но придется в восьмой пойти в Надречненский лицей. Переживаю, чтобы не ухудшилась успеваемость, ведь новая школа, другие учителя, одноклассники — это стресс для ребенка. Будем стараться справиться, тем более, что после девятого будем поступать в Одесский медицинский колледж, потому что не видим смысла учиться в селе дальше.

Мария, с.Червоное, Буджакская громада:

— Вообще не понимаю, о чем наша власть думает, сегодня такая реформа совсем не ко времени. В стране война, и в такие тяжелые времена мне придется пятнадцатилетнего ребенка отправлять в Одессу учиться, в город, который постоянно атакуют. Во-первых, боимся за ребенка, во-вторых, его там надо содержать. Здесь мы едим, что имеем, а туда надо передавать деньги, сумки с продуктами. Мы сейчас в селе с трудом выживаем…

Иван, с. Яровое, Бессарабская громада:

— Мне жена уже весь «мозг проела» из-за этой реформы. У нас трое детей: дочь в детском саду, а сыновья ходят в школу. Так я каждый день слышу: «Надо выезжать, потому что здесь детям даже учиться скоро негде будет». Не хочется, конечно: здесь дом, хозяйство, а там мы никому не нужны. Но, думаю, что таки соглашусь с женой, потому что хочу, чтобы мои дети по-человечески жили, а не так, как мы сейчас.

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