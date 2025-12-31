Ключевые моменты:

86-летняя жительница села Борсуки на Одесщине Мария Тысячная сохранила старинные колядки и рождественские традиции, которым более ста лет.

В советские времена ее семья и община тайно праздновали Рождество с колядой, дидухом и постным ужином.

Женщина и сегодня воспроизводит обряды Сочельника, в частности символику дидуха и соломенных «пауков».

Сегодня Мария Тысячная передает свои знания младшим поколениям, сохраняя живое культурное наследие.

Помнит те времена, словно пели вчера

Свои семейные сокровища — старинные украинские народные песни, колядки и щедривки — 86-летняя Мария Тысячная хранит не в тетрадях и альбомах. Надежной сокровищницей женщины является ее память, которая разложила по своим полкам все, что запало в душу. Потому что она помнит времена, когда за веру преследовали, но Рождество все равно праздновали тайно.

— Сегодняшнее не все вспомню, а те времена — будто пели вчера. Мои колядки от прадедов. Им более ста лет. Они имеют силу. У нас во дворе всегда собирались группы мужчин и женщин и готовились к рождественским праздникам, разучивали колядки, щедривки. То ли двор такой счастливый, то ли мы такими счастливыми были? — размышляет Мария Андреевна.

Женщина говорит, что колядовать ходили от дома к дому, никого не миновали. И начинает петь колядку, длинную и архаичную:

Звезда миру возсіяла,

Яка в небі не бувала,

Щоби миру показати,

Де родила Бога мати…

…Христу Богу поклонімось,

Поклонімся рожденному,

щоб дав радість цьому дому,

щоби лєта довгі жили

і правнуків подружили.

А я слушаю и чувствую, каким счастьем наполнялись сердца людей, когда в их дом заходили колядники. Ведь издавна считалось большой честью, если твой дом не обходят стороной колядники. Многие еще и в дом приглашали.

«Ныне жизнь хорошая, но враг жить не дает»

— Когда «советы» запрещали и закрывали церкви, люди все равно тайно ходили колядовать и славить Рождество. Когда в нашем селе закрыли церковь, те, кто верил, ходили в храм в село Обжилое на Рождество и на Пасху святить пасхи. Бывало, в Лисничевку, но туда нам было неудобно. Пришло время, церкви пооткрывали, но в них не очень ходят. Жизнь под запретом все же пошатнула веру. Ныне жизнь хорошая, но враг жить не дает.

Мария Андреевна говорит, что ее родители, бабушки и дедушки были трудолюбивыми и верующими. И очень добрыми. Сочельник, Рождество, Щедрый вечер были главными зимними праздниками. Трепетный дух рождественских праздников всегда витал в бабушкином доме.

— От нее и в моем сердце почтение к украинским рождественским традициям. Несмотря на запреты, бабушка и родители научили меня колядкам, которые достались им от их предков. Благодарю их за тот дух Рождества, который поселился во мне и который я успела передать своим детям и внукам. Знаешь, очень радуюсь, что никакие запреты не способны украсть у нас Рождество. Слава Богу, что дожили до этих времен, когда не тайком, а открыто можем передавать свои традиции, обычаи и обряды новым поколениям. Кстати, Рождество в нашем роду праздновали всегда со всем миром — 25 декабря. Никаких других дней празднования Рождества не признавали, — делится сокровенным Мария Андреевна.

Почетное место — дидуху

Пани Мария вспоминает, как они с братом носили ужин дедушке с бабушкой, к крестным, родственникам.

— Ужин носили в белом платке. Клали в коляду калачи из пресного теста, конфеты, пряники, бублики, яблоки — все, у кого что было. Зайдя в дом, мы говорили: «Просим на хлеб, на соль, на ужин». Нас угощали. В ужин добавляли сладости. Если же ужин давали за покойного (а это в основном делали взрослые), то он оставался у того, кому его приносили. А к Рождеству пекли рождественские пряники. Получить такой пряник было счастьем.

Как рассказывает женщина, от дедушкиного Рождества всегда веяло сказкой, ощущением магии. Особенно когда дед вносил в дом дидуха, стелил сено в красном углу, накрывал его вышитым рушником, ставил на рушник дидуха и кропил святой водой. Бабушка доставала белую скатерть, стелила ее на стол, а под нее клали сено.

Горшок с кутьей и соломенные «пауки»

А еще в углу на рушнике — горшок с кутьей, орешки, чеснок.

— Бабушка говорила, что это символизирует ясли, где родился Христос, а еще — достаток, — вспоминает женщина. — А после окончания праздников дед выносил сено и кормил им скот. Дидух — символ духов предков и хорошего будущего урожая. Наши сельские мастерицы и сегодня плетут дидухов и «пауков» — соломенные обереги, которые предсказывают урожай, и украшают ими дома. Ужин и сейчас начинаю с молитвы.

Садились ужинать — на столе обязательными у нас были двенадцать блюд. Кутья и узвар — главные. Готовили вареники, кисель, голубцы, капусту — все постное, ничего скоромного. Сейчас молодежь не хочет этого признавать, а оттого добра нет.

А на рассвете ватаги парней ходили от дома к дому со звездой и вертепом, возвещали, что Сын Божий родился, славили Рождество, говорит Мария Андреевна. И раздавалось по селу: «Ой, радуйся, земля, Сын Божий родился!». Потом уже к группе присоединялись и девушки. В Борсуках эта традиция живет и поныне.

Лучше всего учить, когда поешь

Мария Андреевна говорит, что лучше всего украинские народные песни передаются из уст в уста. Старшие поют, а младшие подпевают и запоминают, когда ходят с Колядой или с Маланкой. Так когда-то и она впитывала в душу традиции своих предков. А теперь женщина передает все, что знает и умеет, новым поколениям.

В этом году на Рождество пани Мария приняла участие в сакральном мероприятии «Приглашаем Рождество в дом», которое состоялось в сельском музее. Здесь она поделилась своим семейным сокровищем с односельчанами.

Видео- и текстовые записи сделала для потомков директор сельского клуба, фольклорист Ирина Борбела. Она исследует и собирает колядки и щедривки ради сохранения культурного наследия.

Всем гостям с радостью поет

Все колядки Мария Андреевна сохранила и передала в своей древней интерпретации. Эти сакральные реликвии будут храниться для следующих поколений как села, так и всей Украины. Можете и вы приехать, послушать и записать эти священные песнопения.

— Буду рада гостям, расскажу и спою все, что знаю. Живем мы вдвоем с сыном. Людей в селе очень мало. Редко кто зайдет. А я не ходок — на двух костылях. Перенесла три микроинсульта, стала плохо видеть, больные ноги. Но Бог век дает. Значит, я еще здесь нужна. Знаешь, как я каждое Рождество жду, чтобы под моими окнами зазвучало: «Можно колядовать?»…

— Рождественские праздники наполнены тайной, чем-то таким, что нельзя понять разумом, а можно только почувствовать душой, — уверена Мария Андреевна. — Поэтому неудивительно, что Рождество не удалось вытеснить из нашего сердца. Радуюсь, что сейчас возрождаются рождественские традиции и во весь голос звучит: «Пусть празднует с нами вся наша семья, вся наша семья, славная Украина!». Ведь так важно нам не потеряться в этом мире.

Считалось, что в этот день первым в дом должен зайти мужчина — это принесет счастье и достаток.

«Христу богу поклонімося.

Поклонімся рожденному,

щоб дав радість цьому дому,

щоби лєта довгі жили

і правнуків подружили»

