Топ лучших школ и лицеев Одессы: где обеспечивают детям крепкие знания?

Ни для кого не секрет, что качество обучения школьников в разных школах Одессы существенно отличается. Освіта.ua провела исследования относительно того, какие учебные заведения предоставляют прочные знания и обеспечивают высокий уровень подготовки. Учитывались различные показатели, среди которых одним из основных выступала успеваемость школьников, количество сдавших НМТ и их оценки за национальный мультипредметный тест. По результатам был составлен рейтинг по школам и лицеям города Одессы.
Интересные тенденции в успешности одесских школьников
Сразу следует отметить, что на результаты рейтинга серьезно повлиял тот фактор, что в этом году показатель порогового балла был существенно ниже предыдущего. Например, в 2022 году по предмету «Украинский язык» не сдали тест 7,45% выпускников, зато в 2023 этот показатель составлял лишь 0,9%.
Еще наблюдается увеличение случаев, когда вместо английского выпускники выбирают для сдачи немецкий язык. Причин такого явления две. Первая – вынужденный выезд за границу в связи с войной. Многие украинцы нашли убежище в Австрии и Германии, где не только завершили учебу, но и нашли вузы для поступления. Проживание в языковой среде и перспективы поступления в университеты этих стран побудили школьников более серьезно взяться за изучение изучения немецкого языка, чтобы получить высокий балл по НМТ. Вторая – поступление в вузы Германии и Австрии с целью получения европейского диплома.
Также отмечается и улучшение организации процесса сдачи НМТ. В 2022 году с этим было много проблем из-за неожиданного полномасштабного вторжения, нехватки времени и возможностей для того, чтобы создать условия для сдачи экзамена школьникам, в том числе и тем, кто попал в оккупированные территории или уехал за границу.
Поэтому учитывая показатели успешности и процента сдавших НМТ школьников и был построен рейтинг учебных заведений Одессы в 2023 году.
Топ школ и лицеев Одессы
Результаты показали, что в тройку лидеров вошли следующие учебные заведения:
- Лицей №117 Одесского горсовета. В этом учебном заведении усилена программа изучения математики, физики, программирования и иностранных языков. Многие выпускники должны поступать на ИТ специальности по причине высокого уровня соответствующей подготовки;
- «Ришельевский научный лицей». Заведение основано в 1817 году. Для поступления действует конкурсная программа. Школьникам обеспечивается углубленная подготовка по всем предметам, учащиеся лицея занимают призовые места на Международных олимпиадах;
- Лицей «Приморский». Считается одним из лучших по подготовке по дисциплинам химико-биологического профиля, также здесь усилена программа изучения иностранных языков, географии, математики и физики
В этих трех учебных заведениях сдали экзамен все 100% выпускников, что свидетельствует о высоком качестве подготовки. При этом средний балл в лицее №117 составил 169,7, в «Ришельевском» – 163,8, а в «Приморском» – 162,9.
В общем же, топ лучших учебных заведений выглядит следующим образом:
|№
|Название
|Рейтинговый балл
|Средний балл по НМТ
|Учащихся составило (%)
|1
|Лицей №117 Одесского горсовета
|145
|169,7
|100
|2
|«Ришельевский научный лицей»
|140,6
|163,8
|100
|3
|Лицей «Приморский»
|140,6
|162,9
|100
|4
|Лицей №1 им. А.П. Быстриной
|137,1
|159,8
|100
|5
|Лицей №2
|136,8
|160,1
|100
|6
|Лицей «Лидер»
|136,7
|158,8
|100
|7
|ЧП «Одесское заведение ЗСО «Предстоящее»
|136,4
|160,1
|100
|8
|«Шаг» частный лицей
|136,3
|159,7
|99
|9
|Одесская частная ООШ I-III степени «Ника-М»
|136
|159,8
|100
|10
|Лицей № 9
|135,6
|157,4
|100
Рейтинговый балл лицеев и школ был рассчитан на основе результатов среднего показателя НМТ с учетом всех предметов, которые составляли выпускники.
В целом исследование показало, что в Одессе много учебных заведений I-III степени, где учащимся могут обеспечить высокий уровень подготовки, несмотря на нестабильную ситуацию безопасности. Также есть сильные лицеи и в области, например, Измаильский «Политехника», «Крыжановский» и Черноморский им. Шевченко. Выпускники этих учебных заведений стабильно демонстрируют высокий уровень знаний и получают хорошие баллы по НМТ.