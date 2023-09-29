Топ лучших школ и лицеев Одессы: где обеспечивают детям крепкие знания?

Ни для кого не секрет, что качество обучения школьников в разных школах Одессы существенно отличается. Освіта.ua провела исследования относительно того, какие учебные заведения предоставляют прочные знания и обеспечивают высокий уровень подготовки. Учитывались различные показатели, среди которых одним из основных выступала успеваемость школьников, количество сдавших НМТ и их оценки за национальный мультипредметный тест. По результатам был составлен рейтинг по школам и лицеям города Одессы.

Интересные тенденции в успешности одесских школьников

Сразу следует отметить, что на результаты рейтинга серьезно повлиял тот фактор, что в этом году показатель порогового балла был существенно ниже предыдущего. Например, в 2022 году по предмету «Украинский язык» не сдали тест 7,45% выпускников, зато в 2023 этот показатель составлял лишь 0,9%.

Еще наблюдается увеличение случаев, когда вместо английского выпускники выбирают для сдачи немецкий язык. Причин такого явления две. Первая – вынужденный выезд за границу в связи с войной. Многие украинцы нашли убежище в Австрии и Германии, где не только завершили учебу, но и нашли вузы для поступления. Проживание в языковой среде и перспективы поступления в университеты этих стран побудили школьников более серьезно взяться за изучение изучения немецкого языка, чтобы получить высокий балл по НМТ. Вторая – поступление в вузы Германии и Австрии с целью получения европейского диплома.

Также отмечается и улучшение организации процесса сдачи НМТ. В 2022 году с этим было много проблем из-за неожиданного полномасштабного вторжения, нехватки времени и возможностей для того, чтобы создать условия для сдачи экзамена школьникам, в том числе и тем, кто попал в оккупированные территории или уехал за границу.

Поэтому учитывая показатели успешности и процента сдавших НМТ школьников и был построен рейтинг учебных заведений Одессы в 2023 году.

Топ школ и лицеев Одессы

Результаты показали, что в тройку лидеров вошли следующие учебные заведения:

Лицей №117 Одесского горсовета. В этом учебном заведении усилена программа изучения математики, физики, программирования и иностранных языков. Многие выпускники должны поступать на ИТ специальности по причине высокого уровня соответствующей подготовки;

«Ришельевский научный лицей». Заведение основано в 1817 году. Для поступления действует конкурсная программа. Школьникам обеспечивается углубленная подготовка по всем предметам, учащиеся лицея занимают призовые места на Международных олимпиадах;

Лицей «Приморский». Считается одним из лучших по подготовке по дисциплинам химико-биологического профиля, также здесь усилена программа изучения иностранных языков, географии, математики и физики

В этих трех учебных заведениях сдали экзамен все 100% выпускников, что свидетельствует о высоком качестве подготовки. При этом средний балл в лицее №117 составил 169,7, в «Ришельевском» – 163,8, а в «Приморском» – 162,9.

В общем же, топ лучших учебных заведений выглядит следующим образом:

№ Название Рейтинговый балл Средний балл по НМТ Учащихся составило (%) 1 Лицей №117 Одесского горсовета 145 169,7 100 2 «Ришельевский научный лицей» 140,6 163,8 100 3 Лицей «Приморский» 140,6 162,9 100 4 Лицей №1 им. А.П. Быстриной 137,1 159,8 100 5 Лицей №2 136,8 160,1 100 6 Лицей «Лидер» 136,7 158,8 100 7 ЧП «Одесское заведение ЗСО «Предстоящее» 136,4 160,1 100 8 «Шаг» частный лицей 136,3 159,7 99 9 Одесская частная ООШ I-III степени «Ника-М» 136 159,8 100 10 Лицей № 9 135,6 157,4 100

Рейтинговый балл лицеев и школ был рассчитан на основе результатов среднего показателя НМТ с учетом всех предметов, которые составляли выпускники.

В целом исследование показало, что в Одессе много учебных заведений I-III степени, где учащимся могут обеспечить высокий уровень подготовки, несмотря на нестабильную ситуацию безопасности. Также есть сильные лицеи и в области, например, Измаильский «Политехника», «Крыжановский» и Черноморский им. Шевченко. Выпускники этих учебных заведений стабильно демонстрируют высокий уровень знаний и получают хорошие баллы по НМТ.