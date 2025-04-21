Об этом говорится в исследовании, которое провели журналисты издания Education.ua.

Согласно Постановлению Кабмина № 245, начиная с 1 сентября 2025 года, государство больше не будет выделять средства на оплату труда педагогов в школах, где количество учеников составляет менее 45 человек. Исключение сделали только для начальных школ, которые продолжат получать средства независимо от количества детей.

Больше всего образовательных учреждений пострадает во Львовской (54), Черкасской (40), Сумской (33), Тернопольской (32) и Хмельницкой (32) областях. При этом решение о закрытии или реорганизации каждой конкретной школы принимает местная власть.

Власти гарантируют перевод детей из школ, которые закроются, в другие опорные образовательные учреждения.

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Почему закрываются школы

Последствия реорганизации учреждений общего среднего образования могут оказаться фатальными в частности для сотен сельских школ, которых и так за последние годы стало меньше на 20%. Если в 2020/2021 учебном году работало 14 815 школ, то в сентябре 2024 года — уже 12 268 учреждений общего среднего образования.

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, стоимость обучения одного ученика в селе значительно превышает расходы на городского школьника. МОН считает такие расходы неоправданными, поскольку по итогам национального мультипредметного теста результаты обучения детей из сельской местности ниже показателей городских школьников.

“Однако более низкие результаты — не вина самих учеников. Дети из сельских школ часто имеют ограниченный доступ к качественному образованию: не хватает учителей, современного оборудования, дополнительных образовательных возможностей, например кружков”, — отмечают журналисты Education.ua.