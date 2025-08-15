Ключевые моменты

Дефицит кадров наблюдается во всех коммунальных сферах, особенно среди водителей, из-за чего город начал обучать женщин для этой работы.

Недавний скандал с фиктивным бронированием в коммунальных предприятиях поставил под угрозу работу критической инфраструктуры, что привело к потере брони для многих работников.

Мэр подчеркнул, что коммунальщики рискуют жизнью на местах «прилетов», и потеря брони существенно осложнила их работу.

Влияние мобилизации на работу коммунальных предприятий Одессы

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспильному. По его словам, дефицит кадров из-за мобилизации является одной из самых острых проблем, с которой сталкиваются городские коммунальные предприятия. Больше всего это ощущается в транспортной сфере, где нехватка водителей вынудила городские власти начать обучение женщин для этой работы.

Труханов также выразил возмущение недавним скандалом, когда двух чиновников коммунального предприятия обвинили в фиктивном бронировании 14 человек. Мэр назвал эту ситуацию недопустимой, поскольку она поставила под угрозу статус предприятия как критической инфраструктуры.

– Эта ситуация с «бронированием» коммунальных служб, в частности ЖКСов, поставила под угрозу статус критической структуры, – отметил Труханов.

Он также подчеркнул, что коммунальные работники рискуют своей жизнью, работая рядом со спасателями, и что такие действия безответственных чиновников недопустимы:

– Коммунальщики, как и спасатели, тоже рискуют жизнью. Мы находимся с ними рядом, когда выезжаем на места прилетов.

Также Геннадий Труханов выразил свое возмущение ситуацией, когда людей фиктивно брали на работу в коммунальные предприятия ради бронирования, и заявил, что виновные будут нести персональную ответственность.

