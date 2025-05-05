В заседании приняли участие старосты громады, полицейские, руководители коммунальных предприятий и отделов поселкового совета.

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— На днях на сайте «Одесской жизни» наткнулся на статью «Переживут ли реформу школы в Бессарабской и Буджакской громадах?». Она заставила меня задуматься. Я сам в прошлом школьный учитель и хорошо понимаю, что значит школа для села. В начале своей каденции дал обещание, что ни одна школа не будет сокращена, и сегодня свое мнение не меняю. В статье говорится, что мы не сможем создать академический лицей, даже если соберем учеников старших классов со всей громады. Так вот, что бы там ни случилось, мы будем пытаться создать свой академический лицей и будем думать, как это сделать правильно и без больших затрат, — отметил Иван Кюссе, председатель Буджакской громады.

Старосты также высказали свои мнения по этому поводу, в частности относительно школьных автобусов и состояния дорог между селами. Как результат, было решено обсудить эти болезненные вопросы с депутатами Буджакского поселкового совета на майской сессии.

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