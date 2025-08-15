Ключевые моменты:

С 15 августа грузовикам свыше 24 тонн запрещено движение в жару (+28°C)

Ограничения не касаются спецтранспорта, скоропортящихся грузов и оборонных нужд.

Как работает ограничение и для кого оно не действует

Решение принято для защиты дорожного покрытия во время аномальной жары. Водителям большегрузного транспорта советуют переждать жаркий период на специальных площадках для стоянки или возле объектов дорожного сервиса.

Ограничения не применяются к транспорту, который используется для ликвидации чрезвычайных ситуаций, перевозки скоропортящихся продуктов, живых животных, опасных грузов, военной техники и имущества, необходимого для обороны. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

