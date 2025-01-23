Роды принимала и дома, и по дороге в больницу

Почетную роль бабки-повитухи в Холмском несколько лет подряд исполняет сельская акушерка Надежда Иванова. В селе ее очень уважают – за более чем 30 лет она помогла многим женщинам.

Надежде Николаевне приходилось принимать роды и дома, и по дороге в больницу. За свою практику она насчитала 18 таких случаев. Сейчас такие зимы, что снега почти нет, так что доставить роженицу до больницы легче. А раньше, в метель, из села выехать было невозможно.

– Раньше и детей больше рождалось – 60-70 младенцев в год, и зимы были суровее, – улыбается Надежда.

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Виктория, победившая непогоду

Самый трудный случай Надежда Иванова до сих пор вспоминает с ужасом. Тогда в метель их машину тянул трактор через снежные заносы до села Каменка. Надежда Николаевна нашла там местную акушерку с большим опытом. Это были самые тяжелые роды, которые удалось принять в тех экстремальных условиях. Спасла большая техника, куда перенесли беременную женщину, чтобы довезти ее до больницы.

Всю дорогу две акушерки слушали слабое сердцебиение ребенка и молились. Девочка, к счастью, родилась здоровой. Назвали ее Викторией – в память о победе над непогодой. Надежда Николаевна ухаживала за младенцем в первые месяцы жизни. С тех пор прошло 25 лет.

До больницы можно и не успеть

Сегодня многие родильные дома объединяют, закрывая те, в которых рождается меньше малышей. Поэтому на сельских акушерок сейчас возлагается больше ответственности.

– Не каждая женщина может заранее приехать и находиться в больнице. Есть хозяйство, дети, за которыми тоже надо ухаживать. Так и случается, что рожениц не госпитализируют вовремя. А у каждой своя родовая деятельность. У кого-то бывают стремительные роды, и успеть преодолеть сто километров до больницы просто невозможно, – объясняет Надежда Николаевна.

Парень, которого она приняла, всегда приезжает в гости

В Холмском Бабиндень отмечают около 200 лет. Когда-то на каждой улице было по 2-3 повитухи, которые принимали роды.

Учительница начальных классов Людмила Бажак вспоминает, как ходила на этот праздник к повитухе бабе Ане – приносила ей подарки. Приходили и другие женщины, и праздновали до вечера.

В дом Надежды Ивановой еще с начала ее акушерской практики на Бабин день обязательно приходят женщины с подарками, едой и ждут, когда она вернется с работы. До сих пор приезжает к ней и парень, которому она помогла появиться на свет.

Посиделки и душевные разговоры – обязательны

Кстати, в Арцизской громаде, к которой относится Холмское, всего в двух селах работают акушерки.

Надежда Иванова с удовольствием принимает участие в традициях Бабиного дня 21 января. Праздник здесь проводят по древней традиции. Женщины приходят с подарками, мылом и полотенцем, чтобы полить на руки бабушке. При этом баба Надя говорит: сколько капель упадет, столько детей пусть родится в селе в этом году. Затем женщины поют песни, танцуют хоро. И в завершение собираются за большим столом.

За посиделками всегда можно услышать много правдивых историй о нелегкой женской доле.

Наталья СЛОБОДЯНА

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