Трифон Зарезан: какой старинный ритуал болгары проводят в День влюбленных

Вино не впечатлит вас своим вкусом, если виноградной лозе не будет отдана большая порция любви. Той любви, с которой жители Буджака из года в год ухаживают за своими виноградниками.

Возможно, именно поэтому болгарам удалось по сей день сохранить старинные традиции производства и прекрасный праздник Трифон Зарезан. Болгары его отмечают 14 февраля и, где бы ни находились, славят вино и тех, кто его производит, обязательно совершая красивый ритуал первой обрезки виноградной лозы.

Праздник называется Трифон Зарезан, потому что в этот день православные вспоминают покровителя виноделов Святого Трифона, а Зарезан — потому что главное действо этого дня — подрезание лозы. И совершают его только мужчины! Первым делом собираются в компанию — в одиночку такой ритуал проводить невозможно.

Бравые болгары вооружаются ножницами, обязательно берут вино и отправляются туда, где растет виноград: это может быть большой сельский виноградник, или несколько кустов у дома, или просто одинокая городская лоза. Важно, чтобы каждый из мужчин отрезал по три виноградных прутика от лозы, вылил немного вина на землю и благословил виноградник на богатый урожай.

Далее из этих отрезанных прутиков плетут венок для «Царя», которого выбирают среди присутствующих. Коронованный виноградным венком «Царь» приглашает всех «трифоновцев» в свой дом на традиционную трапезу из любимых болгарских блюд. Угощаясь, гости и хозяин дома поднимают бокалы с тостами за богатый новый урожай.

Празднование Трифона Зарезана считается стартом сезона работы на виноградниках — после этой даты виноградари переходят к активной ее стадии.

А пока у виноградарей — профессионалов и любителей — есть возможность пообщаться, поделиться опытом и обсудить предстоящий год.