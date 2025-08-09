Ключевые моменты:
- В Одессе завтра ожидается переменна облачность, без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С;
- По Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 17-22°С, днем 29-34°С (местами жара до 34°С).
- Видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 10 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Выбор редакции: В Одессе меняется схема движения из-за ремонта моста к порту
Прогноз погоды в Одесской области на 10 августа
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Одесской области все еще ищут тело парня, пропавшего во время купания в шторм 28 июля.
Автор фото: Анна Баратынская