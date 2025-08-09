Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра ожидается переменна облачность, без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С;
  • По Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 17-22°С, днем 29-34°С (местами жара до 34°С).
  • Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 10 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 августа

По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, в Одесской области все еще ищут тело парня, пропавшего во время купания в шторм 28 июля.

Автор фото: Анна Баратынская

