Ключевые моменты:

Жители Одессы имеют разные мнения относительно необходимости защиты русского языка в Украине, в частности, из-за его использования в повседневной жизни.

Некоторые респонденты считают, что русский язык не нуждается в защите, и даже призывают поддерживать украинский язык как государственный.

Другие высказывают мнение, что русский язык по-прежнему занимает важное место в регионе, и необходимо предоставить людям выбор в его использовании, в том числе через курсы и факультативы.

Что думают одесситы о защите русского языка

Алексей: «Я сторонник того, что если это Украина, то только надо говорить на украинском. Я 87 лет прожил в Одессе и говорил на русском, но я прекрасно знаю украинский язык, так зачем мне сейчас говорить на русском? Сейчас многие люди переходят на украинский язык.»

Анна: «Я считаю, что и в школе должны быть какие-то уроки, а то всё запретили: и русский язык, и литературу. Ну и так, чтобы не приставали к людям. Вот я разговариваю на русском, чтобы мне никто не ставил в вину, почему не на украинском. – А с вами такие случаи были? – Слава Богу, нет, не было.»

Аноним: «Я считаю, что даже более защищен, чем украинский, потому что дети в школе говорят на украинском, а дома – на русском, так и получается, а если бы родители разговаривали с ними на украинском, было бы для всех лучше.»

Аноним: «Конечно, нуждается. – А как её можно защищать? – Говорить на русском и не бояться. Думаю, Россия сама справится, без нашей финансовой помощи.»

Николай: «А кто на неё напал, на русский язык? Сейчас это не, как сказать, не актуально. Зачем сейчас эти ссоры с языками?»

Олеся: «Возможно, нужно людям дать выбор? Кто хочет, пусть посещает курсы, чтобы развивать грамматику русского языка, сделать какие-то факультативы, классы с уклоном. Не делать из этого культ и не ставить на уровень с украинским, потому что это наш государственный язык, конечно, но чтобы был выбор.»

Анатолий: «На неё никто не нападает, и защита ей не нужна. Если вы живете в Одессе и каждый день сидите в укрытии под атаками российских дронов, ракет, то, наверное, осознаете, нужна ли защита русскому языку: россиянам, русскому языку, тем, кто считает себя русскоязычными, россиянами.»

Ольга: «Да, обязательно, потому что, особенно, в нашем регионе, русский язык занимает довольно популярное место.»

Татьяна: «Защищать не нужно. Я за украинский язык, хоть я и родилась здесь, в Одессе, всю жизнь говорила на русском, но я считаю, что украинский язык должен быть.»

Дмитрий: «Я считаю, что это выбор каждого, на каком языке говорить, а если смотреть с правовой стороны, то государство должно само решать, какой язык ей защищать.»

Данил: «Даже не знаю, как-то без разницы.»

Никита: «Пока идет российско-украинская война, защищать язык врага, я думаю, это неуместно.»

Мария Георгиевна: «Она нуждается, потому что тут очень много жителей разных национальностей, и в основном все говорят на русском. Я не могу сказать и дать вывод, что пусть будет русский язык, но наш язык, родной, украинский, должен быть и жить.»

Семен: «Как жизнь нам подсказывает, так мы должны реагировать на эти события: нас бомбят, нас атакуют, а мы должны что, молчать? Нет! Мы как можем, так должны защищаться.»

Яков: «Мне кажется, что он должен быть, потому что моё поколение, и те, кому за 40, – они тоже на русском. Ну а как её защищать? Её просто не надо отменять, и защищать тогда не придется. Вот раньше, когда приезжали из сёл, говорили на украинском, и все прекрасно друг друга понимали.»

Людмила: «Сейчас нужно всем переходить на украинский язык, независимо от того, сколько тебе лет, если ты поддерживаешь Украину.»

Сергей: «Каждый человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет, а в школах, в магазинах, в университетах, где угодно, я имею в виду какие-то административные моменты, должна быть украинская.»

Ирина: «Нет, однозначно. Если человек читает на украинском, то он будет разговаривать на украинском, а если разговаривает на русском, то будет читать только на русском.»

Аноним: «Мы нуждаемся от неё в защите, потому что сначала приходит язык – а потом танк, нам не нужно её.»

Ольга: «Конечно, нуждается в защите. Почему её запрещать? Многие люди привыкли с рождения на ней говорить, языком своей матери. И тут дело не в языке, надо быть человеком, а на каком языке человек говорит – это дело второстепенное. А если нашим депутатам нечего делать, то и им нечего делать в Верховной Раде.»

