Одесситам поведали уникальные трамвайные истории

Вы все знаете об истории одесского трамвая и даже видели конку на какой-нибудь старинной открытке? Не спешите. Ведь даже известный одесский краевед Дмитрий Жданов не случайно напомнил во время презентации новой книги об одесском трамвае, что она уже вторая, посвященная этой теме.

Да, вторая, потому что, напомним, первая книга об истории трамвая вышла еще в 2021 году.

Но время проходит, Дмитрий Жданов настойчиво находит новые факты, иногда просто уникальные, новые фотографии. Вот и появилось новое краеведческое издание (многое в нем публикуется впервые) о нашем трамвае, которое и было презентовано одесситам.

О чем книга? «Основные вехи истории одесского трамвая, приправленные забавными историями и интересными подробностями нашего города», – рассказывает о книге сам автор.

Истории, истории… Как и когда вообще появился трамвай на улицах Одессы? Почему женщин со шпильками в волосах не пускали в трамвай? А почему в трамваях часто случались потасовки?.. А что это был за трамвай, из которого пассажиры выходили «черными» (в смысле грязными)? Где и как проходили трамвайные пути в былые времена? Сколько мифов связано с одесским трамваем? Почему одесские газеты постоянно уделяли внимание одесскому трамваю? Где и когда трамвай довозил пассажиров прямо до моря?.. Как выглядели трамвайные билеты (талоны) в разное время?..

Вопросы, вопросы… Их так много. Ответы – в новой книге Дмитрия Жданова.

А эти уникальные факты! Вот, например знаете ли вы, что (пусть и совсем недолго) по Военному спуску в порт тоже курсировал трамвай? Знаете ли, сколько нереализованных трамвайных проектов тоже стали своеобразной историей города?

А изюминки одесской архитектуры, связанные с появлением трамвая! И эти «бельгийки» (остановки), которые становились кафе и даже официальным жильем, если, конечно, им повезло и их не разрушили, как известную остановку-гриб, которая находилась рядом с Оперным театром (если бы только ее!).

Как же это все интересно! Добавим, что новое издание имеет еще схему трамвайных маршрутов, начиная с 1905 года. Указано и название линии и сами маршруты – где начинались, где заканчивались…

Где можно приобрести книгу? В Книгарні-кав’ярні у Галины Дольник по адресу: улица Екатерининская, 77.

Можно обратиться и к самому Дмитрию Жданову, зайдя на его страницу в Facеbook.

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