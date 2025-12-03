Ключевые моменты:

Верховная Рада приняла законопроект и исключила русский из перечня защищенных Хартией языков.

Защита Хартии сохранена для урумского, румейского, ромского, чешского, крымчацкого, караимского, идиша и других уязвимых языков.

Документ поддержали 264 депутата

Елена Ивановская, уполномоченная по защите государственного языка, поздравила принятие Верховной Радой Украины законопроекта №14120, который поддержали 264 народных депутата.

Следует отметить, что этот документ исключает русский и несуществующий «молдавский» язык из списка языков, требующих особой защиты по упомянутой Хартии.

Добавим, что действие Хартии сохраняется для других языков, среди которых урумский, руме́йский, ромский, чешский, крымчацкий, караимский и идиш, которые действительно нуждаются в государственной поддержке.

«Сегодня мы наконец-то восстановили историческую справедливость и пролистали страницу многолетних искажений, которые использовались для политического давления и легитимизации русификации, продемонстрировали свою зрелость как европейское государство», — подчеркнула Елена Ивановская.

Напомним, что мы неоднократно поднимали языковой вопрос и писали о сознательном искажении перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Именно это и обеспечило русскому языку статус «защищенного» в украинском праве. Правда, этот язык никогда не был под угрозой исчезновения. Соответственно, законопроект №14120 направлен на исправление этой давней юридической ошибки. Более подробно об этом читайте в материале: Как русский язык обманом оказался в списке защищенных и почему до сих пор там.