Ключевые моменты:

Трагедия 30 сентября 2025 года в Одессе: гибель 9 человек, вопросы инфраструктуры до сих пор не решены.

Дмитрий Жеман заявляет об отсутствии системной модернизации ливневой сети и акценте на «поиске виновных», а не на решениях.

Одесса имеет сложный рельеф и систему водосбора, при сильных осадках вода стекает в низины.

Заиленные и слабые сети не выдерживают нагрузки.

Без системной работы инфраструктуры наказание чиновников не изменит ситуацию, теряется время на исправление ошибок.

«Охота на ведьм» вместо решений?

Эксвицемер Одессы Дмитрий Жеман в своем сообщении в соцсети поднял вопрос сезона дождей в Одессе и вспомнил последствия сокрушительного ливня 30 сентября 2025 года, который унес жизни 9 человек.

Он отметил, что тогда на повестке дня были ливневая канализация, коллекторы, буферные зоны и потребность в системных решениях.

«Прошло почти полгода. На пороге весна, следовательно, осталось совсем немного времени до сезонных дождей. Мы снова обсуждаем, кто виноват. Кого посадить. Кого уволить. Чьи фамилии назвать. Мы эмоционально «охотимся на ведьм», требуем наказаний и ждем громких решений. И никакого упоминания о вопросе «что делать?», – подчеркнул эксвицемер Одессы.

Жеман обращает внимание, что Одесса имеет сложную систему водосбора и понижения рельефа. Соответственно, во время интенсивных осадков вода неизбежно стекает в низины. Если магистральные сети не имеют достаточной пропускной способности или заилены, система перегружается и фактически перестает работать. Повторяющиеся зоны подтоплений, по его словам, свидетельствуют о том, что сегодня в масштабах всего города не ведется достаточно заметная системная работа.

Он отмечает, что ливневой системой нужно заниматься не от трагедии к трагедии, а регулярно и по четкому графику. Проблемные участки должны модернизироваться не под камеры, а на основе инженерных и гидравлических расчетов. Город, фактически «живой механизм», не может жить в режиме постоянного реагирования на чрезвычайные события — он должен работать в режиме профилактики.

Дмитрий Жеман предостерегает, что без регламентов, планирования, профессиональных расчетов и регулярного обслуживания ситуация не изменится, сколько бы виновных не искали. Ведь вопрос не только в наказаниях: в погоне за ответственными теряется самый важный ответ на вопрос «что делать», а вместе с ним и самый дорогой ресурс — время на исправление ошибок.

Напомним, одесский регион весной 2026 может оказаться среди территорий с повышенным риском подтоплений. Уровень воды в отдельных бассейнах уже вырос до 3,5 метра, а экологи говорят не о сезонном всплеске, а о новой водной реальности.