Ключевые моменты:
- Картофель на Привозе продают по 30–45 грн за килограмм, лук — 25–40 грн, морковь — 25–40 грн.
- Яблоки стоят примерно 30–60 грн за кг, бананы — 60–70 грн, клубника — от 180 до 300 грн.
- Десяток яиц на рынке стоит 60–100 грн, творог — 100–200 грн за кг, брынза — 200–270 грн.
- Свинина продается в пределах 200–300 грн за кг, говядина в зависимости от части — от 130 до 300 грн.
Журналистка «Одесской жизни» посетила одесский рынок Привоз в начале марта. Прошла по овощным, фруктовым, мясным и рыбным рядам, пообщалась с продавцами и покупателями, узнала цены прямо у прилавков и записала их для читателей. Во время визита также были сделаны фотографии рынка и торговых рядов.
Привоз в начале весны: яблоки или мимоза?
Привоз, первые дни марта. Солнце светит, люди улыбаются, уже чувствуется запах весны. Рядом с фруктами и овощами почти повсюду продают мимозу.
Женщина стоит у прилавка с цветами и фруктами, разглядывает яблоки и букетики мимозы.
— Килограмм яблок мне, пожалуйста.
Продавщица (улыбается):
— Сейчас, уже взвешиваю!
— А сколько стоит мимоза?
Продавщица:
— Так вам яблоки или мимоза?
Женщина смеется:
— И то, и другое! Весна же пришла — нужны и фрукты, и цветы!
Продавщица (быстро упаковывает):
— Яблоки — 40 гривен килограмм, мимоза — 80 за букетик. Итого 120. Держите!
Женщина забирает пакет с яблоками и букетик мимозы, нюхает, улыбается:
— Спасибо! Теперь точно весна!
Продавщица кричит вдогонку:
— Приходите завтра — мимоза уже будет дороже стоить! Весна не дремлет!
А как там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 30-45 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста ― 25-100 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 50-110 грн;
- мандарины ― 35-110 грн;
- клубника ― 180-300 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) — 60-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- творог — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-300 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-280 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Предлагаем также сравнить цены на Привозе с ценами на рынках городов Одесской области и с стоимостью продуктов на Новом базаре.
Сравнивайте еще: Привоз в конце зимы: сколько стоят овощи, фрукты, мясо и «основа жизни» в Одессе
Фото автора