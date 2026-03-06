Ключевые моменты:

Картофель на Привозе продают по 30–45 грн за килограмм, лук — 25–40 грн, морковь — 25–40 грн.

Яблоки стоят примерно 30–60 грн за кг, бананы — 60–70 грн, клубника — от 180 до 300 грн.

Десяток яиц на рынке стоит 60–100 грн, творог — 100–200 грн за кг, брынза — 200–270 грн.

Свинина продается в пределах 200–300 грн за кг, говядина в зависимости от части — от 130 до 300 грн.

Журналистка «Одесской жизни» посетила одесский рынок Привоз в начале марта. Прошла по овощным, фруктовым, мясным и рыбным рядам, пообщалась с продавцами и покупателями, узнала цены прямо у прилавков и записала их для читателей. Во время визита также были сделаны фотографии рынка и торговых рядов.

Привоз в начале весны: яблоки или мимоза?

Привоз, первые дни марта. Солнце светит, люди улыбаются, уже чувствуется запах весны. Рядом с фруктами и овощами почти повсюду продают мимозу.

Женщина стоит у прилавка с цветами и фруктами, разглядывает яблоки и букетики мимозы.

— Килограмм яблок мне, пожалуйста.

Продавщица (улыбается):

— Сейчас, уже взвешиваю!

— А сколько стоит мимоза?

Продавщица:

— Так вам яблоки или мимоза?

Женщина смеется:

— И то, и другое! Весна же пришла — нужны и фрукты, и цветы!

Продавщица (быстро упаковывает):

— Яблоки — 40 гривен килограмм, мимоза — 80 за букетик. Итого 120. Держите!

Женщина забирает пакет с яблоками и букетик мимозы, нюхает, улыбается:

— Спасибо! Теперь точно весна!

Продавщица кричит вдогонку:

— Приходите завтра — мимоза уже будет дороже стоить! Весна не дремлет!

А как там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 30-45 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 45-100 грн;

огурцы — 45-100 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста ― 25-100 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 50-100 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 50-110 грн;

мандарины ― 35-110 грн;

клубника ― 180-300 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) — 60-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

творог — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-300 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

ребра — 130-180 грн;

антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-280 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

ребра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-300 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

