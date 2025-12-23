Ключевые моменты:

Одесская область стала единственной в Украине, где за год не выросло использование украинского языка в соцсетях.

В то же время соседнее Запорожье показало рекордный рост – до 60% украиноязычного контента.

Исследование базируется на анализе 1,3 млн сообщений в Facebook, TikTok, YouTube и других платформах.

Центр контент-анализа представил в информагентстве «Укринформ» масштабный отчет за 2025 год, в котором проанализировали, на каком языке пишут украинцы в Facebook, Instagram, TikTok и даже на запрещенных российских платформах.

Одесская область – в «красной зоне» аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела Сергея Стуканова, ситуация в Одесской области вызывает обеспокоенность. Если другие свободные регионы Украины за год прибавили несколько процентов в использовании украинского языка, то Одесчина показывает «спад».

«Это единственная неоккупированная область, которая не демонстрирует усиления украинского языка. Здесь сохраняются очень сильные позиции русского», – отметил Стуканов.

Для сравнения эксперты привели Запорожскую область: несмотря на частичную оккупацию и постоянные обстрелы, там использование украинского в соцсетях взлетело с 43% до 60%.

Как считали?

Аналитики использовали метод «языковых пар». Они взяли 1,3 миллиона сообщений и сравнили, как часто люди используют слова, имеющие разные корни в украинском и русском языках (например, «сахар» и «цукор»).

Мониторинг проводился в течение месяца – с середины сентября по середину октября 2025 года. Исследователи подчеркивают, что данные собирались по профилям пользователей, которые честно указали Украину или конкретные области своим местом жительства.

Ранее аналитики уже отмечали, что южные регионы переходят на украинский медленнее западных или центральных, однако именно 2025 год выделил Одессу как регион с уникальной языковой динамикой в социальных сетях.

