﻿ Зоопарк больше не принимает елки на корм животным - Одесская Жизнь

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Зоопарк больше не принимает елки на корм животным

Зоопарк больше не принимает елки на корм животным

Руководство зоопарка призывает одесситов покупать искусственные ёлки.

Ранее Одесский зоопарк принимал ёлки и сосны после новогодних праздников. Ими кормили животных. Особенно хвойные опилки нравились слонам. Однако в этом году руководство Одесского зоопарка не будет принимать ёлки в качестве корма для животных. Как сообщила «Одесская правда», таким образом зоопарк решил бороться за жизнь деревьев. Ранее и зоопарк Киева  отказался утилизировать сосны и ели — из-за того, что их опрыскивают опасными веществами для ускорения роста, а также из-за остатков искусственного снега на ветках.

В пресс-службе Одесского горсовета на вопрос корреспондента «Одесской жизни» ответили, что раз из-за такого решения зоопарка «отслужившие» хвойные никуда сдать не получится, их следует просто отнести к мусорным контейнерам.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», руководство Одесского зоопарка креативно поздравило одесситов с Новым годом и Рождеством.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

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