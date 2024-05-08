Новости Одессы и Одесской области

Вода в прудах парка Победы снова стала чистой (видео)

Вода в прудах парка Победы снова стала чистой (видео)

Благодаря ремонту насосного оборудования цвет и показатели воды в прудах дендропарка Победы возвращаются в норму. 

Как сообщили в мэрии Одессы, после зимы в пруду произошел сбой в работе фильтрационной системы. От этого – вода изменила цвет, став грязно-коричневой. Сейчас проблема уже исправлена: фильтры заменены, вода снова стала чистой.

Напомним, в марте вода в прудах парка Победы приобрела коричневый оттенок. В мэрии тогда сообщили, что причинами изменений могут быть как естественные процессы, так и умышленное нанесение вреда. Первичный анализ воды не выявил каких-то разительных изменений в ее составе и заверили, что она безопасна. Однако посетители парка сообщают и выкладывают в соцсетях фотографии погибших черепах и рыб.

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В апреле для того, чтобы устранить грязно-коричневый оттенок воды, в пруды добавили большое количество одноклеточной водоросли хлореллы.

По словам специалистов КП «Сервисный центр», радикально решить проблему загрязнения прудов можно было бы спуском воды и комплексной очисткой прудов, однако это стоит очень дорого и, как говорится, не вовремя.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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