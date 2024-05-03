Самый важный день перед Пасхой: что запрещено в Страстную пятницу

Сегодня, 3 мая 2024 года, у православных христиан, придерживающихся как старого, так и нового церковного календаря, Великая или Страстная пятница – особый и самый важный день перед большим праздником – Пасхой. Это самый скорбный для верующих день, ведь, по преданию, именно в пятницу распяли Иисуса Христа.
Со Страстной пятницей связано много особых примет и запретов, о которых расскажет «Одесская жизнь».
Что означает Страстная пятница?
В переводе с церковнославянского «страсти» означает «страдания». И последняя неделя перед Пасхой посвящена «страстям Христовым» – страданиям Христа, Его распятию и погребению.
А Страстная пятница – день скорби: именно в этот день, как принято считать, произошел суд над Христом, после чего Его заставили нести по улицам Иерусалима на себе крест, а затем распяли на этом же кресте на горе Голгофе.
Ученики Христа, Никодим и Иосиф, получили разрешение похоронить своего Учителя. Они завернули Его тело в плащаницу с благоухающими травами, поместили в новую пещеру (в то время для захоронения использовали так называемые «гробовые пещеры»), а вход в нее закрыли тяжелым камнем. Римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат, который и приговорил Христа к распятию под давлением иудейских первосвященников, помнил слова Иисуса о воскресении, а потому поставил у пещеры охрану.
Церковная служба в Страстную пятницу
По церковной традиции в Великую пятницу в храмах проходят три основные службы: Утреня, Царские часы и Великая Вечерня с малым повечерием.
На Утрене (в Великий четверг вечером) читают 12 евангельских отрывков о страданиях Спасителя. На Царских часах – повествования от каждого из четырех евангелистов, на Великой Вечерне – о событиях пятницы из Евангелия. В это же время на середину храма выносят Плащаницу из алтаря и поют особый канон «О распятии Господа».
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Плащаница находится в центре храма три неполных дня, символизируя трехдневное нахождение Господа в гробнице. Обратно в алтарь Плащаницу вносят за несколько минут до крестного хода на Пасху.
Пост в Страстную пятницу – самый строгий: в этот день постящимся следует полностью воздержаться от пищи. Тем, кому сложно выдержать строгий пост, разрешается перекусить хлебом и водой или же утолить голод сухоядением (овощами, фруктами, сухофруктами, орехами) после выноса Плащаницы.
Что можно делать в Страстную пятницу?
Этот день нужно проводить в тишине и размышлениях. Нужно отложить все дела, связанные с подготовкой к Пасхе. При этом именно в Страстную, или Великую пятницу принято печь паски и готовить творожные пасхи (но только после выноса Плащаницы). Считается, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, никогда не плесневеет и является целебным.
Что нельзя делать в Страстную пятницу?
- Нельзя поддаваться дурным эмоциям: злобе, обиде, зависти, излишней гордыне.
- Нельзя шутить и веселиться – это считается тяжким грехом.
- Нельзя употреблять алкоголь и курить.
- Если не успели сделать все необходимое в Чистый четверг, лучше завершить все дела в субботу, которая на Страстной седмице носит название Тихой.
- Не рекомендуется проводить сельскохозяйственные работы. Народные приметы гласят, что все, что посадят в этот день не даст обильного урожая, и труд пропадет впустую. При этом рекомендуют сеять петрушку – она как раз даст двойной урожай.
- В Страстную пятницу не стоит стричь и окрашивать волосы, а также проводить любые косметические процедуры.
- Запрещено стирать.
- Так как это рабочий день – то на работу идти придется, так что свои обязанности рекомендуется исполнять тщательно и ответственно.
- Нельзя также шить, вышивать, стирать, колоть дрова.
- Запрещается какая-либо работа с металлическими инструментами.
Приметы Страстной пятницы
В этот день нужно посетить богослужение и помолиться. Принято считать, что, если принести со службы 12 свечей и расставить их по дому, это принесет в дом благополучие и успех на следующий год.
Во многих традициях существует мнение, что именно в Страстную пятницу можно увидеть свое будущее, если после пробуждения просто выглянуть в окно.
Так что, встав утром, первым делом подойдите к окну: что вы там увидите, того и стоит ждать в будущем:
- птица – к добрым вестям и приятным знакомствам;
- молодой мужчина или женщина – к здоровью и благополучию (или даже к скорой свадьбе);
- пожилой человек – к болезням;
- кошка – к достатку;
- собака – к печали;
- дождь – вся весна будет сырой и дождливой;
- солнечный день – к богатому урожаю хлеба;
- пасмурно – к сорнякам на огородах.