Самый важный день перед Пасхой: что запрещено в Страстную пятницу

Что означает Страстная пятница?

В переводе с церковнославянского «страсти» означает «страдания». И последняя неделя перед Пасхой посвящена «страстям Христовым» – страданиям Христа, Его распятию и погребению.

А Страстная пятница – день скорби: именно в этот день, как принято считать, произошел суд над Христом, после чего Его заставили нести по улицам Иерусалима на себе крест, а затем распяли на этом же кресте на горе Голгофе.

Ученики Христа, Никодим и Иосиф, получили разрешение похоронить своего Учителя. Они завернули Его тело в плащаницу с благоухающими травами, поместили в новую пещеру (в то время для захоронения использовали так называемые «гробовые пещеры»), а вход в нее закрыли тяжелым камнем. Римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат, который и приговорил Христа к распятию под давлением иудейских первосвященников, помнил слова Иисуса о воскресении, а потому поставил у пещеры охрану.

Церковная служба в Страстную пятницу

По церковной традиции в Великую пятницу в храмах проходят три основные службы: Утреня, Царские часы и Великая Вечерня с малым повечерием.

На Утрене (в Великий четверг вечером) читают 12 евангельских отрывков о страданиях Спасителя. На Царских часах – повествования от каждого из четырех евангелистов, на Великой Вечерне – о событиях пятницы из Евангелия. В это же время на середину храма выносят Плащаницу из алтаря и поют особый канон «О распятии Господа».

Плащаница находится в центре храма три неполных дня, символизируя трехдневное нахождение Господа в гробнице. Обратно в алтарь Плащаницу вносят за несколько минут до крестного хода на Пасху.

Пост в Страстную пятницу – самый строгий: в этот день постящимся следует полностью воздержаться от пищи. Тем, кому сложно выдержать строгий пост, разрешается перекусить хлебом и водой или же утолить голод сухоядением (овощами, фруктами, сухофруктами, орехами) после выноса Плащаницы.

Что можно делать в Страстную пятницу?

Этот день нужно проводить в тишине и размышлениях. Нужно отложить все дела, связанные с подготовкой к Пасхе. При этом именно в Страстную, или Великую пятницу принято печь паски и готовить творожные пасхи (но только после выноса Плащаницы). Считается, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, никогда не плесневеет и является целебным.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

Нельзя поддаваться дурным эмоциям: злобе, обиде, зависти, излишней гордыне.

Нельзя шутить и веселиться – это считается тяжким грехом.

Нельзя употреблять алкоголь и курить.

Если не успели сделать все необходимое в Чистый четверг, лучше завершить все дела в субботу, которая на Страстной седмице носит название Тихой.

Не рекомендуется проводить сельскохозяйственные работы. Народные приметы гласят, что все, что посадят в этот день не даст обильного урожая, и труд пропадет впустую. При этом рекомендуют сеять петрушку – она как раз даст двойной урожай.

В Страстную пятницу не стоит стричь и окрашивать волосы, а также проводить любые косметические процедуры.

Запрещено стирать.

Так как это рабочий день – то на работу идти придется, так что свои обязанности рекомендуется исполнять тщательно и ответственно.

Нельзя также шить, вышивать, стирать, колоть дрова.

Запрещается какая-либо работа с металлическими инструментами.

Приметы Страстной пятницы

В этот день нужно посетить богослужение и помолиться. Принято считать, что, если принести со службы 12 свечей и расставить их по дому, это принесет в дом благополучие и успех на следующий год.

Во многих традициях существует мнение, что именно в Страстную пятницу можно увидеть свое будущее, если после пробуждения просто выглянуть в окно.

Так что, встав утром, первым делом подойдите к окну: что вы там увидите, того и стоит ждать в будущем: