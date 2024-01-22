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На Дерибасовской демонтируют главную елку. Где еще не закончились новогодние праздники?

На Дерибасовской демонтируют главную елку. Где еще не закончились новогодние праздники?

На Дерибасовской — снова большие хлопоты: коммунальщики демонтируют нашу мега-елку. Кажется, новогодние праздники все-таки закончились, а это всегда немного грустно, особенно во время войны. Но рядом с местом, где идет демонтаж, есть другое, где зимние праздники еще продолжаются.

Коммунальщики демонтируют главную елку на Дерибасовской, которая засияла шестого декабря прошлого года, в День Святого Николая.

Да, прощаться с главными елками всегда немного грустно. Несколько человек стоят, смотрят на процесс, даже снимают, о грусти по этому поводу услышала не раз.

Кстати, в прошлом (тоже военном) году мы прощались с елкой на Дерибасовской 21 января.

Тогда героиня зимних праздников на главной улице города радовала нас только три недели, потому что ее открывали позже, в конце декабря. На этот раз она простояла гораздо больше…

Но если вам очень грустно по поводу, что городская елка покидает нас, загляните в Городской сад. Это ведь совсем рядом! Там, в Летнем театре, праздник продолжается!

 

И украшен он так, что вам, вероятно, снова станет чуть веселее и радостнее. Световое шоу платное, но это вечером. Днем вы можете посетить его бесплатно, и снова погрузиться в настоящую праздничную сказку!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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