На Дерибасовской демонтируют главную елку. Где еще не закончились новогодние праздники?

Коммунальщики демонтируют главную елку на Дерибасовской, которая засияла шестого декабря прошлого года, в День Святого Николая.

Да, прощаться с главными елками всегда немного грустно. Несколько человек стоят, смотрят на процесс, даже снимают, о грусти по этому поводу услышала не раз.

Кстати, в прошлом (тоже военном) году мы прощались с елкой на Дерибасовской 21 января.

Тогда героиня зимних праздников на главной улице города радовала нас только три недели, потому что ее открывали позже, в конце декабря. На этот раз она простояла гораздо больше…

Но если вам очень грустно по поводу, что городская елка покидает нас, загляните в Городской сад. Это ведь совсем рядом! Там, в Летнем театре, праздник продолжается!

И украшен он так, что вам, вероятно, снова станет чуть веселее и радостнее. Световое шоу платное, но это вечером. Днем вы можете посетить его бесплатно, и снова погрузиться в настоящую праздничную сказку!