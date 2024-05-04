Война, день 801: последствия «шахедной» атаки и правда ли, что Сырский подал в отставку

Российские террористы ударили по Харькову и Днепропетровщине

В ночь на 4 мая путинские террористы в очередной раз полностью оправдали свое «почетное» звание, нанеся по Украине комбинированный удар. Враг запустил по нашей территории 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 4 зенитные управляемые ракеты С-300. Все пуски осуществлялись из Белгородской области рф.

По информации Воздушных сил, в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА в Харьковской и Днепропетровской областях.

В результате атаки оккупантов по Харькову пострадали 4 человека, среди которых ребенок. По трем адресам начались пожары, наибольший – в складских помещениях, там огонь охватил 3 тыс. кв. м. площади.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ребенок 2010 года рождения и женщина госпитализированы, другим пострадавшим оказали помощь на месте.

В Днепропетровской области в результате ночной атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры.

По словам главы местной ОВА Сергея Лысака, 5 дронов сбили, но не обошлось без разрушений. Помимо объекта критической инфраструктуры пострадали три частных дома, один из которых загорелся. Пожар уже потушили.

Пострадали мужчина и женщина. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

«Тактика несколько изменилась»: чем враг пытается заменить «шахеды»

Также в Воздушных силах рассказали, что враг начал применять вместо «шахедов».

«Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа «шахед», как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов. Мы видим, когда он использует Х-59, или баллистику, конечно, что он пытается корректировать этот огонь с помощью разведывательных дронов»,

– рассказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш.

Он также отметил, что украинская сторона изучает эту ситуацию и следит за использованием разведывательных беспилотников, поскольку они меньше и их труднее выявить. Однако, как отметил Евлаш, по возможности Воздушные силы также уничтожают их средствами противовоздушной обороны.

Как дела на фронте на утро 4 мая

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Соцсети начали распространять фейк о Сырском

В соцсетях распространяется информация о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы подал в отставку.

В частности, говорится, что Сырский якобы направил соответствующий рапорт Президенту спецпочтой Генштаба.

Центр противодействия дезинформации проверил эту информацию и пришел к выводу, что она не соответствует действительности.

В распространении подобных фейков заинтересован враг, чтобы дестабилизировать ситуацию среди военных и посеять панику среди населения.

Плюс 1260 «двухсотых» за сутки

1260 оккупантов, как и внушительное число их техники теперь придется собирать по частям.

По данным Генштаба, за минувшие сутки рашисты потеряли: