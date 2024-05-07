Евровидение-2024: где и когда смотреть первый полуфинал, как голосовать

Масштабное шоу начнется 7 мая в 22:00 по киевскому времени в городе Мальме, Швеция. В нем примут участие пятнадцать стран, включая Украину.

Дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa&Maria будет соревноваться за возможность выступить в гранд-финале. Номер представительниц Украины поставила клипмейкер из Одессы Таню Муиньо.

Украинки выступят под номером 5 в первой половине этого эфира. К нашим певицам в присоединятся представители Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии.

Во второй половине первого полуфинала будут петь Словения, Исландия, Финляндия, Португалия, Люксембург, Австралия, Азербайджан и Молдова.

Также в первом полуфинале выступят страны — основательницы «Евровидения» Великобритания и Германия, а еще победительница в прошлом году Швеция.

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Где смотреть первый полуфинал

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision — там конкурс будет транслироваться на языке оригинала.

Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах «Суспільного»:

сайт «Суспільне Культура»;

сайт «Суспільне Евровидение»;

телеканал «Суспільне Культура».

Как проголосовать?

Голосование начнется после того, как последний конкурсант выступит со своей конкурсной песней, и продлится оно около 20-25 минут.

Еврофаны смогут проголосовать с помощью приложений для iOS, Android или Windows. Также через приложение могут голосовать из стран, не участвующих в международном песенном мероприятии.

Кроме того, зрители стран-участниц могут голосовать по телефону и через СМС. Соответствующие номера сообщат непосредственно во время прямого эфира.

В полуфиналах могут голосовать зрители только тех стран, которые участвуют в полуфинале, то есть, в Украине можно отдать свои голоса только 7 мая.

«Зрители могут голосовать только в том полуфинале, в котором участвует их страна. Если ваша страна участвует в первом полуфинале, то вы можете голосовать только за других участников первого полуфинала. Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, также могут выбрать своих фаворитов во всех трех шоу в рамках блока «остальной мир», — объясняется на странице в Instagram «Суспільне Євробачення».

Отметим, в букмекерских прогнозах, обнародованных 6 апреля, на победу претендует хорватский певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. На втором месте идет швейцарский исполнитель Nemo с треком The Code, а украинский дуэт занимает третью строчку рейтинга.

Напомним, второй полуфинал состоится 9 мая, а сам гранд-финал – 11 мая.