Марк Кропивницкий: в честь кого названа улица в Одессе

Улица Марка Кропивницкого в Одессе начинается от 1-й станции Люстдорфской дороги и идет до улицы Бреуса. Она получила свое название в честь актера, режиссера, драматурга и создателя первого профессионального украинского театра Марка Кропивницкого. Одесситы хорошо знали, как самого театрального деятеля, так и его театр, а постановки всегда принимали с восторгом.

Кропивницкий основал профессиональный украинский театр

Родился Марк Кропивницкий 22 мая 1840 года в Елисаветграде, городе, который сейчас носит его имя и называется Кропивницкий. Отец будущего создателя украинского театра был потомком шляхетского рода и служил управляющим в имении князя Кантакузена. Сначала Кропивницкий окончил Бобринецкое уездное училище, потом недолго учился на юридическом факультете Киевского университета, затем служил в уездном суде канцеляристом и играл в аматорских театральных кружках.

Кропивницкий мечтал о создании профессионального украинского театра, и в 1882 году собрал собственную театральную труппу, известную как театр корифеев. Он владел всеми театральными профессиями — ставил спектакли, писал пьесы и выступал в качестве актера. В состав этой труппы вошли Мария Заньковецкая, Николай Садовский, Панас Саксаганский, Иван Карпенко-Карый.

Первые гастроли труппы Кропивницкого прошли в августе 1883 года в Одессе, в Мариинском театре. Зрители принимали спектакли с восторгом, в театре был аншлаг, а одесские газеты писали, что «в Одессе была труппа, отвечающая самым строгим требованиям драматического искусства». Впоследствии украинский театр Кропивницкого приезжал на гастроли в Одессу ежегодно, а то и по нескольку раз в год.

Кропивницкого звали в театр Петербурга

Когда украинские актеры были на гастролях в Петербурге, они затмили даже Александринский и Мариинский императорские театры. Их пригласили выступить на сцене знаменитого Мариинского театра, где до этого не играла ни одна провинциальная труппа. Это исключение для театра Кропивницкого сделал лично император, а российская аристократия во главе с Александром ІІІ стоя аплодировала украинским актерам.

Гастроли в Петербурге продолжались три месяца, после чего директор императорских театров сделал предложение Кропивницкому и Заньковецкой перейти служить на сцену Александринского театра. При этом он был согласен на любые самые выгодные для актеров условия, но знаменитые украинские актеры отказались.

В 1896 году Кропивницкий праздновал 25-летие своей актерской деятельности, а торжества проходили в Одессе в Городском театре. В нашем городе прошли также и последние гастроли Кропивницкого. Они состоялись в апреле 1910 года на сцене театра Сибирякова. В тот раз Кропивницкий чувствовал себя настолько плохо, что не мог играть и выходил на сцену просить прощения у зрителей. 21 апреля по дороге из Одессы в Ольвиополе (сейчас Первомайск), Марк Кропивницкий умер. Похоронен основатель украинского театра в Харькове.

Источники: monoreel.ru, Википедия.

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