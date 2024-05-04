Одесский район сотряс мощный взрыв: есть «прилет»

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 14:54. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о запуске ракеты в сторону Вознесенска Николаевской области. Но уже через несколько минут мощный взрыв услышали и одесситы, в частности, жители Таирова.

Предварительно, есть «прилет» в Одесском районе. Очевидцы могут наблюдать на месте столб дыма.

Подробности пока что неизвестны.

И хотя на данный момент направлении Одессы, предварительно, чисто, тревога продолжается и укрытия до отбой лучше не покидать, к чему настоятельно призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, 23 апреля 2022 года, в такую же субботу накануне Пасхи, российкая ракета попала в одесский высотный жилой комплекс «Тирас», унеся 8 жизней, в том числе 3-месячной Киры, ее мамы и бабушки.

Статья по теме: Два года назад российская ракета попала в ЖК «Тирас»: как это было и что с домом сейчас (фото).