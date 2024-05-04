Новости Одессы и Одесской области

Одесский район сотряс мощный взрыв: есть «прилет»

Одесский район сотряс мощный взрыв: есть «прилет»

Сегодня, днем, 4 мая 2024 года – в предпасхальную субботу рашисты решили не менять своих зверских «традиций» и атаковали Одессу баллистикой. Несколько минут назад прозвучал мощный взрыв в Одесском районе.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 14:54. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о запуске ракеты в сторону Вознесенска Николаевской области. Но уже через несколько минут мощный взрыв услышали и одесситы, в частности, жители Таирова.

Предварительно, есть «прилет» в Одесском районе. Очевидцы могут наблюдать на месте столб дыма.

Подробности пока что неизвестны.

И хотя на данный момент направлении Одессы, предварительно, чисто, тревога продолжается и укрытия до отбой лучше не покидать, к чему настоятельно призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, 23 апреля 2022 года, в такую же субботу накануне Пасхи, российкая ракета попала в одесский высотный жилой комплекс «Тирас», унеся 8 жизней, в том числе 3-месячной Киры, ее мамы и бабушки.

Статья по теме: Два года назад российская ракета попала в ЖК «Тирас»: как это было и что с домом сейчас (фото).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua