Болгарка с Одесчины поделились 200-летним секретом выпечки обрядового хлеба

«Главное и любимое место в нашем доме – это кухня!» — говорит Татьяна Дукова, приглашая меня в свой большой, добротный дом, который находится в селе Криничное Болградского района.

Едва переступив порог просторного помещения, я начинаю понимать, почему. В центре комнаты стоит длинный стол, и это означает, что тут любят принимать гостей. Стены украшены сувенирами, в основном привезенными из Болгарии: здесь знают и чтят традиции предков.

И аромат… Аромат свежеиспечённого хлеба. Вдохнув его, просто застываешь и переносишься в далекое детство, вспоминая бабушку, которая раз в неделю словно погружалась в некое таинство: замешивала тесто, формировала большие хлебы и отправляла их в печь. А спустя некоторое время, не сразу, звала меня к столу, отламывала ломоть еще дымящегося хлеба, посыпала его солью и красным перцем и наконец-то давала мне полакомиться. Ничего вкуснее я не ела!

В этом доме прекрасные традиции прошлого живут и сегодня.

Татьяна Дукова всегда интересовалась предметами быта и обрядами своих предков и очень рано научилась печь хлеб. Главным ее вдохновителем в этом вопросе была бабушка. С детства ей нравилось, когда в доме готовились к празднику Гергёвден (Георгиев день), так как в этот день выпекались обрядовые хлебы.

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— Приготовление хлеба занимает 16 часов. С самого утра мужчины занимаются приготовлением курбана (блюда из молодого барашка), а женщины готовят все необходимое для выпекания хлеба. Невестка надевает свой самый праздничный наряд (в селе Криничное – это обязательно платье из атласа) и приносит домой «молчаливую воду». Она так называется, потому что молодая женщина должна принести воду из колодца, храня полное молчание: ни с кем и ни при каких обстоятельствах по пути не разговаривая. А дома уже была подготовлена специальная посуда для замешивания хлеба, обязательно украшенная сиренью, — с волнением рассказывает Татьяна.

Так начинается процесс замешивания хлеба. Из ингредиентов необходимы только дрожжи, мука, вода и соль. Однако по форме хлебы, испечённые в этот день, отличаются друг от друга. Их должно быть четыре. Самый главный – это увчарка – круглый хлеб с символами: расположенный по кругу незамкнутый жгут — загон для овец, нечетное количество маленьких шариков из теста — овцы, жгут в виде крюка — посох пастуха и фигурка человека — сам пастух. Таких хлебов должно было быть два. Один относили пастуху, а второй оставляли себе.

Второй по значимости хлеб – боговица. Это округлый хлеб слегка плоской формы, украшенный сверху четырьмя перекрестными жгутами, уложенными на поверхности в виде цветка, символизирующего солнце и весеннее пробуждение природы.

Также выпекали рангел – фигурно переплетенный хлеб из двух или нескольких жгутов, обязательно со сквозным отверстием посередине. В отверстие вставляется чаша с вином и подносится участникам трапезы, чтобы каждый отведал кусочек хлеба, смочив его в вине.

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И в честь Святого Георгия выпекали каравай – высокий праздничный хлеб, изготавливаемый из разного количества переплетенных жгутов, которые каждая хозяйка делает в зависимости от традиций своей семьи.

Когда хлебы вынимали из печи и курбан уже был готов, на улице устанавливали длинные столы, и все жители квартала выносили туда хлебы, курбан и другие яства. Садились, славили Святого Георгия, желали друг другу мира и здоровья, за угощениями строили новые планы и радовались жизни.

Эту традицию жители Криничного (старое название села – Чушмелий) сохраняют уже более 200 лет. Ее им передали их предки, заселившие Буджак, спасаясь от турецкого порабощения. Нынешнее поколение обязано передать ее дальше. А для того, чтобы данная традиция стала достоянием не только местных жителей, а и всей страны, Татьяна Дукова подала заявку на внесение данных обрядовых хлебов в Национальный список нематериального культурного наследия Украины.

Процесс утверждения начался еще в 2021 году. После прохождения всех процедур и соответствующих экспертиз Георгёвденские хлебы села Криничное в феврале 2023 года включены в заветный список и теперь официально являются нематериальным богатством нашей страны.

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