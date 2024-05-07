Новости Одессы и Одесской области

Неизвестные «разукрасили» Воронцова на Соборной площади – фотофакт

Неизвестные «разукрасили» Воронцова на Соборной площади – фотофакт

Уже не один месяц или даже год в Одессе усиленно муссируется тема сноса памятников, в которых кто-то видит маркеры «русского мира», подлежащие деколонизации. И хотя памятник губернатору Михаилу Воронцову на Соборной площади ранее было решено (по крайней мере до поры до времени) оставить в покое, кто-то с таким решением явно не согласен и наглядно намекнул, что и графу не помешало бы отправиться вслед за императрицей Екатериной.

Так, неизвестные оставили на памятнике красноречивую надпись: «ЗНЕСИ». Такое фото опубликовал в соцсети местный житель, коллекционер фото Одессы и об Одессе Борис Гройсман.

Памятник Воронцову предлагают снести

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», Минкульт Украины разрешит снос памятников Пушкину и Воронцову в рамках деколонизации от наследия российской империи. Но снос станет возможным тогда, когда министерство исключит памятники из Госреестра культурного наследия национального значения.

В ноябре 2023 года историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета определилась с судьбой 14 известных одесских памятников, среди которых бюст поэта Пушкина на Думской площади, памятник губернатору Михаилу Воронцову на Соборной площади и Александровская колонна в парке им. Шевченко. Тогда памятник Воронцову было решено оставить нетронутым, поскольку, по мнению комиссии, он представляет собой художественную ценность и не подпадает под закон о декоммунизации.

Читайте также: Снос и установка новых: какие памятники могут появиться и исчезнуть в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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