Новости Одессы и Одесской области

По Одессе нанесли удар баллистическими ракетами: в городе сильный пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

По Одессе нанесли удар баллистическими ракетами: в городе сильный пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вечером 1 мая в Одессе раздались два громких взрыва. Перед этим сообщали об угрозе баллистики. Очевидцы сообщают о пожаре в спальном районе. “Одесская Жизнь” ведет трансляцию о происходящем. 

Третьи сутки подряд россия обстреливает Одессу баллистическими ракетами. 29 и 30 апреля погибли мирные люди. Информации о последствиях сегодняшнего удара пока не поступало. Но одесситы сообщают о сильном пожаре в одном из спальных районов города.

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Тревогу объявили в 21:55, а в 21:58 уже были два прилета: район высотной застройки сотрясло от взрывов. Вскоре дали отбой воздушной тревоги, а по улицам Одессы к месту помчались пожарные автомобили. По предварительной информации, горят склады на окраине спальногог района.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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