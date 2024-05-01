По Одессе нанесли удар баллистическими ракетами: в городе сильный пожар (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Третьи сутки подряд россия обстреливает Одессу баллистическими ракетами. 29 и 30 апреля погибли мирные люди. Информации о последствиях сегодняшнего удара пока не поступало. Но одесситы сообщают о сильном пожаре в одном из спальных районов города.

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Тревогу объявили в 21:55, а в 21:58 уже были два прилета: район высотной застройки сотрясло от взрывов. Вскоре дали отбой воздушной тревоги, а по улицам Одессы к месту помчались пожарные автомобили. По предварительной информации, горят склады на окраине спальногог района.