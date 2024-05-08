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Сад камней: зеленая красота вблизи Привоза (фоторепортаж)

Сад камней: зеленая красота вблизи Привоза (фоторепортаж)

Вот только не надо сразу возражать: мол, какая там красота может быть возле Привоза? Может быть, и уже есть! К тому же место, о котором мы вам расскажем, не совсем рядом с известным рынком. Это настоящий сад камней. Ну или очень похож на него.

От Привоза нужно пройти квартал и оказаться рядом с кинотеатром на углу Пантелеймоновской и Старопортофранковской. Да, да, это то самое место, где недавно бурлили ремонтные работы, создавшие в свое время известные транспортные сложности.

Сад камней в Одессе2
Сад камней в Одессе, камень и цветы
Сад камней в Одессе2
Сад камней в Одессе, зеленая зона
Сад камней в Одессе
Сад камней в Одессе3

Есть здесь небольшой круглый скверик, обычно не очень «нарядный», еще и с недавно расположившимся на нем «филиалом Староконки».

Рыночек себе работает потихоньку. Людей здесь мало. А вообще создается впечатление, что люди сюда приходят просто немного пообщаться. Ну еще посидеть на скамейках. Их здесь немного, но все же есть.

Ремонт перекрестка давно закончился. Что касается порядка в сквере, то не все так плохо. А вот клумба посреди сквера – это и есть тот же сад камней. Надо только присмотреться внимательно. Ведь камни – в зелени и цветах, создается впечатление, что так и было все задумано: вы, мол, не пробегайте мимо, а внимательно присмотритесь.

Сад камней в Одессе4
Сад камней в Одессе5
Сад камней в Одессе, у Привоза
Сад камней в Одессе6
Сад камней в Одессе7
Сад камней в Одессе8

Мы присмотрелись. Такая вот красота: «камешки» разные, большие и очень большие, средние и даже небольшие, некоторые нужно еще поискать, потому что молодая зелень словно оберегает эту каменную красоту.

Даже есть такие камни, которые красуются в зеленом наряде, нужно еще ближе подойти, чтобы рассмотреть, что это такое: то ли грот какой, то ли другая интересность.

Камни здесь всюду: такая вот декоративная изюминка на углу улиц, где, кстати, люди обычно или пробегают по делам, или проезжают себе, не всматриваясь в красоту сада камней по-одесски…

Сад камней в Одессе9
Сад камней в Одессе10
Сад камней в Одессе11
Сад камней в Одессе12
Сад камней в Одессе13
Сад камней в Одессе14

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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