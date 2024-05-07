Афиша Одессы на 7-9 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Всю неделю сохраняется приятное послевкусие теплого и семейного праздника. События этой недели помогут сохранить его. Выставки, концерты, дискуссии… Не пренебрегайте такой возможностью встретить там знакомых и единомышленников.
Что: Просмотр док фильма «И каждая река»
Где: Малая Арнаутская, 66, Norma Vita
Когда: 7 мая, 17:00
Что: Выставка «Украина, война, личное…»
Где: Ланжероновская, 2: Литературный музей
Когда: 8 мая, 15:00
Что: Концерт по случаю 140-й годовщины Юргиса Карнавичуса
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 8 мая, 16:00
Что: Концерт выпускников
Где: Сабанеев мост, 2, Лицей им Столярского
Когда: 8 мая, 17:00
Что: Деколонизация в искусстве
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 9 мая, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/wa8uTMKPG7is242t8
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 мая, 13:30