Новости Одессы и Одесской области

Одесскую область атаковали с моря: работало ПВО

Одесскую область атаковали с моря: работало ПВО

Во вторник, 7 мая, рашисты среди белого дня запустили ракеты на Одесскую область. Одесситы слышали взрывы, предварительно, это было работа ПВО.

Тревога в Одесской области прозвучала в 14:06. Через несколько минут раздались взрывы.

В Силах обороны юга сообщили о «скоростной цели в Одессу с моря». Мониторинговые каналы предупредили об грозе пуска авиационных ракет х-59 с Юга.

Перед этим сообщалось об активности тактической авиации в акватории Черного моря.
Су-34.

В 14:26 был дан отбой воздушной тревоги.

Ждём официальную информацию.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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