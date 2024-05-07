Одесскую область атаковали с моря: работало ПВО

Во вторник, 7 мая, рашисты среди белого дня запустили ракеты на Одесскую область. Одесситы слышали взрывы, предварительно, это было работа ПВО.
Тревога в Одесской области прозвучала в 14:06. Через несколько минут раздались взрывы.
В Силах обороны юга сообщили о «скоростной цели в Одессу с моря». Мониторинговые каналы предупредили об грозе пуска авиационных ракет х-59 с Юга.
Перед этим сообщалось об активности тактической авиации в акватории Черного моря.
Су-34.
В 14:26 был дан отбой воздушной тревоги.
Ждём официальную информацию.