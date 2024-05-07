Одесскую область атаковали с моря: работало ПВО

Тревога в Одесской области прозвучала в 14:06. Через несколько минут раздались взрывы.

В Силах обороны юга сообщили о «скоростной цели в Одессу с моря». Мониторинговые каналы предупредили об грозе пуска авиационных ракет х-59 с Юга.

Перед этим сообщалось об активности тактической авиации в акватории Черного моря.

Су-34.

В 14:26 был дан отбой воздушной тревоги.

Ждём официальную информацию.