Как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области: подробности

Кто выдает разрешение на пребывание в пограничной полосе?

С 1 мая пограничники начали проверять наличие разрешений на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15, пролегающий через Молдову на отрезке Маяки – Паланка.

Рассказываем, кому нужно получить разрешение и как это сделать.

Еще 7 декабря 2023 г. Кабмин внес изменения в Постановление от 27 июля 1998 г. № 1147 «О пограничном режиме», которыми определил, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства должны получить специальное разрешение на пропуск, пребывание, проживание и проведение работ в пограничной полосе.

Выдавать это разрешение должны органы Госпогранслужбы, выполняющие задания на конкретном участке границы. Форма разрешений определена в приказе МВД, который вступил в силу 7 марта. С этого времени пограничники начали выдавать разрешения, однако их наличие начали проверять с 1 мая.

Пограничная полоса — это участок вне населенных пунктов, протяженностью 5 километров от границы: лес, поля, сады и т.д.

Кому не нужно получать разрешение?

Согласно постановлению Кабмина, разрешение не требуется:

лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;

водителям грузовых автомобилей и их сопровождающим, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения или железнодорожным транспортом.

Также разрешение не требуется военным, правоохранителям, министрам, народным депутатам и еще определенным категориям должностных лиц.

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Как получить разрешение?

Жители Одесской области должны обращаться в Белгород-Днестровский пограничный отряд, который начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе.

Разрешение предоставляется на безвозмездной основе в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

Подать документы для оформления разрешения можно лично или по почте — как обычной, отправляя письмо по адресу: 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14, так и электронной – по адресу: [email protected]

В обращении следует указать:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дату рождения;

гражданство лица, находящегося в пределах пограничной полосы;

реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

место жительства (место пребывания);

средства связи;

вид разрешения (на въезд, пребывание, проживание, производство работ или пропуск);

срок действия разрешения (для разрешений на въезд и производство работ);

цель получения разрешения;

правовые основания для получения разрешения.

К обращению о предоставлении разрешения прилагаются:

для граждан Украины — копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также полномочия на представление обращения — в случае представления обращения законным представителем или уполномоченным лицом;

для иностранцев и лиц без гражданства — копии документов, удостоверяющих личность иностранца или лицо без гражданства и подтверждающих законность пребывания на территории Украины, а также полномочия на представление обращения — в случае подачи обращения законным представителем или уполномоченным лицом;

для юридических лиц — копии документов, содержащих информацию о наименовании юридического лица, местонахождении (месте регистрации), виде и месте (с указанием географических координат) производства работ, относительно которых осуществляется запрос, перечень физических лиц лиц с указанием их паспортных данных и транспортных средств с указанием государственных номерных знаков, которые будут привлекаться к проведению таких работ;

для физических лиц — предпринимателей — копии документов, удостоверяющих личность;

копии документов, подтверждающих цель и сроки перепискибывает в пограничной полосе;

копии документов, подтверждающих законность производства работ.

Разрешение действует только на территории ответственности издавшего его пограничного отряда.

Для людей, проживающих в пограничной полосе, разрешение будет постоянным. Если человек не проживает по указанному адресу более 3-х месяцев, разрешение отменяют. Туристическое разрешение действует в год.

За пребывание в пограничной полосе без соответствующего разрешения предусмотрена административная ответственность, а именно: наложение штрафа на граждан от 50 до 100 (850 — 1700 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц от 100 до 150 (1700 — 2550 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.