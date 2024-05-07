Как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области: подробности

Автомобильные очереди на трассе Одесса-Рени в районе населенного пункта Маяки в направлении Паланки растянулись на несколько километров. Причина тому – все легковые авто, направляющиеся в южные районы региона, проходят погранконтроль. И проехать туда без разрешения на пребывание в приграничной полосе невозможно. ОЖ рассказывает, где и как его получить.
Кто выдает разрешение на пребывание в пограничной полосе?
С 1 мая пограничники начали проверять наличие разрешений на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15, пролегающий через Молдову на отрезке Маяки – Паланка.
Рассказываем, кому нужно получить разрешение и как это сделать.
Еще 7 декабря 2023 г. Кабмин внес изменения в Постановление от 27 июля 1998 г. № 1147 «О пограничном режиме», которыми определил, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства должны получить специальное разрешение на пропуск, пребывание, проживание и проведение работ в пограничной полосе.
Выдавать это разрешение должны органы Госпогранслужбы, выполняющие задания на конкретном участке границы. Форма разрешений определена в приказе МВД, который вступил в силу 7 марта. С этого времени пограничники начали выдавать разрешения, однако их наличие начали проверять с 1 мая.
Пограничная полоса — это участок вне населенных пунктов, протяженностью 5 километров от границы: лес, поля, сады и т.д.
Кому не нужно получать разрешение?
Согласно постановлению Кабмина, разрешение не требуется:
- лицам, въезжающим в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;
- водителям грузовых автомобилей и их сопровождающим, въезжающим в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;
- лицам, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения или железнодорожным транспортом.
- Также разрешение не требуется военным, правоохранителям, министрам, народным депутатам и еще определенным категориям должностных лиц.
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Как получить разрешение?
Жители Одесской области должны обращаться в Белгород-Днестровский пограничный отряд, который начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе.
Разрешение предоставляется на безвозмездной основе в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения.
Подать документы для оформления разрешения можно лично или по почте — как обычной, отправляя письмо по адресу: 67707, г. Белгород-Днестровский, ул. Военная слава, 14, так и электронной – по адресу: [email protected]
В обращении следует указать:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- дату рождения;
- гражданство лица, находящегося в пределах пограничной полосы;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
- место жительства (место пребывания);
- средства связи;
- вид разрешения (на въезд, пребывание, проживание, производство работ или пропуск);
- срок действия разрешения (для разрешений на въезд и производство работ);
- цель получения разрешения;
- правовые основания для получения разрешения.
К обращению о предоставлении разрешения прилагаются:
- для граждан Украины — копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также полномочия на представление обращения — в случае представления обращения законным представителем или уполномоченным лицом;
- для иностранцев и лиц без гражданства — копии документов, удостоверяющих личность иностранца или лицо без гражданства и подтверждающих законность пребывания на территории Украины, а также полномочия на представление обращения — в случае подачи обращения законным представителем или уполномоченным лицом;
- для юридических лиц — копии документов, содержащих информацию о наименовании юридического лица, местонахождении (месте регистрации), виде и месте (с указанием географических координат) производства работ, относительно которых осуществляется запрос, перечень физических лиц лиц с указанием их паспортных данных и транспортных средств с указанием государственных номерных знаков, которые будут привлекаться к проведению таких работ;
- для физических лиц — предпринимателей — копии документов, удостоверяющих личность;
- копии документов, подтверждающих цель и сроки перепискибывает в пограничной полосе;
- копии документов, подтверждающих законность производства работ.
Разрешение действует только на территории ответственности издавшего его пограничного отряда.
Для людей, проживающих в пограничной полосе, разрешение будет постоянным. Если человек не проживает по указанному адресу более 3-х месяцев, разрешение отменяют. Туристическое разрешение действует в год.
За пребывание в пограничной полосе без соответствующего разрешения предусмотрена административная ответственность, а именно: наложение штрафа на граждан от 50 до 100 (850 — 1700 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностных лиц от 100 до 150 (1700 — 2550 гривен) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.