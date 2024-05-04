В Одессе решают судьбу названий улиц Дерибасовской, Ришельевской, Пушкинской и Жуковского

Будут ли переименовывать центральные улицы Одессы

Если вкратце, то Дерибасовская сохранит свое имя с наибольшей вероятностью. Жуковского точно переименуют, как и Пушкинскую, а Ришельевская пока остается под вопросом. Чтобы определиться, у местных властей остается три месяца.

Об этом на брифинге в Одесской областной военной администрации рассказала заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны памятников ОВА Ярослава Резникова.

Переименование Дерибасовской

Название главной Одесской улицы Дерибасовской, по словам чиновницы, не будут менять, потому что она названа не в честь Осипа Дерибаса, первого градоначальника, а в честь его брата Феликса, который был владельцем значительной части земли и зданий на этой улице и которому город обязан появлением Городского сада. Феликс не был руководителем, не занимал имперских должностей.

От редакции отметим, что Резникова ошибается: улицу назвали именно в честь Осипа Дерибаса, первого градоначальника и адмирала российской империи

Переименование Ришельевской

Герцог Ришелье (Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье) также был градоначальником и генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии, поэтому формально улица подпадает под критерий деколонизации.

Но в городском совете вопрос о переименовании этой улицы не поднимался вовсе, а в Одесской ОВА пока не определились.

Переименование Пушкинской

Что касается Пушкинской, то Ярослава Резникова заявила, что ей, скорее всего, вернут первое исторической название – Итальянская.

«Мне кажется, что это очень оправдано, потому что у нас есть итальянское консульство (ранее располагалось – ред.). Италия очень активно нам помогает. В рамках деятельности Юнеско пытается помочь нам финансово и организационно в реставрации поврежденных объекто»,

– отметила представитель Одесской ОВА.

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Переименование улицы Жуковского

Также областные власти поддерживают переименование улицы Жуковского на Леси Украинки:

«На историко-топонимической комиссии решено было назвать ее Леси Украинки, и мне кажется, что это прекрасный вариант. Это очень хороший вариант, потому что она жила на этой территории, она много раз ходила по той улице»,

– отметила Ярослава Резникова.

Переименовывать улицы может глава областной администрации

Заниматься переименованием топонимов, в первую очередь, должны депутаты Одесского городского совета, руководствуясь рекомендациями историко-топонимической комиссии, которая работает при этом органе власти.

Но если народные избранники не поддержат переименований, которые необходимо провести в рамках закона о деколонизации, сделать это могут единолично городской голова (в Одессе – Геннадий Труханов) или руководитель областной военной администрации (Олег Кипер).

И, по заявлению Ярославы Резниковой, завершить процесс деколонизации в регионах Украины местные власти должны в течении трех месяцев.

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Зачем нужна деколонизация

Процесс деколонизации в Украине – это избавление от наследия имперской империи и коммунистического режима. Он начался еще во время распада СССР и активизировался во время Революции достоинства и Российско-украинской войны, начиная с 2014 года. Особый импульс процесс получил после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Деколонизация включает в себя:

декоммунизацию: снятие коммунистических символов и переименование объектов, имеющих коммунистические названия.

снятие коммунистических символов и переименование объектов, имеющих коммунистические названия. дерусификацию: удаление символов российской имперской политики и переименование топонимов, связанных с Российской империей и СССР.

удаление символов российской имперской политики и переименование топонимов, связанных с Российской империей и СССР. законодательные изменения: принятие законов, запрещающих пропаганду российской имперской политики и способствующих деколонизации топонимии.

Потому что российская пропаганда обосновывает свою агрессию против Украины и попытку захватить территорию государства, в том числе и тем, что в двух государствах одинаковая топонимия и это, мол, является доказательством принадлежности Украины к России. На самом же деле все эти русские названия были искусственно и силой навязаны украинцам.

Процесс деколонизации имеет целью восстановление исторической справедливости и поддержание национальной идентичности Украины. Он также направлен на преодоление последствий имперского прошлого и создание условий для развития суверенного и независимого государства.