Год зеленого деревянного дракона: в Китае встречают Новый 4721 год

Зеленый Деревянный Дракон

В 2024 году в Китае наступает год Зеленого Деревянного Дракона. Это единственное мифическое существо среди животных китайского зодиака, поэтому в год Дракона возможны самые невероятные события. Дракон считается самым могущественным знаком, он символизирует энергию и власть и обычно приносит удачу. И хотя хозяин года очень вспыльчив, деревянный представитель драконьего семейства — самый спокойный из всех и отличается мягким характером.

Куда едут китайцы на Новый год

Китайцы ведут собственный календарь, и нынешний, 2024 год, по их подсчетам, имеет 4721-й порядковый номер. У нас Новый год считается праздником исключительно зимним, а вот в Китае его воспринимают как начало весны. В Поднебесной он так и называется — праздник Весны, по-китайски — Чуньцзе.

Отпусков у китайцев нет, поэтому Чуньцзе — единственное время в году, когда можно отправиться домой, чтобы встретиться с родственниками. А так как большинство жителей городов — родом из провинции, то в мегаполисах на две праздничные недели остается едва ли треть жителей. С началом новогодних каникул все мыслимые и немыслимые виды транспорта, переполненные до предела, развозят китайцев по «малым родинам». В это время невозможно пробиться также в парикмахерские и бани — в канун Нового года положено смывать и срезать все грехи.

Зато маленькие города на время Чуньцзе оживают — основное празднование переносится именно туда. Новый год в Китае — семейный праздник, и в этом жители Поднебесной похожи на нас. За столом собираются все родственники, и если кто-то не смог приехать, то для него все равно оставляют место за столом. Кстати, чтобы не явиться домой на Новый год, нужна более чем веская причина. В Древнем Китае на Чуньцзе даже заключенных из тюрем отпускали по домам.

Лучший подарок у китайцев на Новый год

Традиционного новогоднего блюда в Китае нет, в каждой провинции оно свое. Единственное, что готовят по всей стране — вяленая колбаса, которая считается сугубо праздничным блюдом. С первых дней зимы балконы и окна китайцев густо увешаны колбасами для просушки. Другой обязательный атрибут новогоднего стола — водка байдзиу, крепостью не меньше 47 градусов.

В первый день Нового года принято ходить в гости к родным мужа, во второй — жены. А затем, по этикету, можно навестить и дальних родичей. Что касается подарков, то практичные китайцы предпочитают дарить деньги, и только в красных конвертах. Чем старше человек, тем больше в конверте должно быть денег. В деревнях в гости иногда приходят с подарками, но это не милые сувениры, а нечто более нужное — растительное масло, мука, сахар, крупы.

После наступления нового года начинается настоящая канонада, от которой в домах звенят стекла. Это взрывают фейерверки и петарды. Считается, что это отпугивает страшного зверя по кличке Нянь, который в новогодние праздники вылезает из моря и норовит напакостить китайцам. Здесь не встретишь никаких других новогодних героев, вроде наших снеговиков или дедов морозов, разве что изображение символа года. Праздники проходят чинно, по-домашнему, без особого веселья и жизнерадостных народных гуляний. Единственное требование — Новый год должен быть шумным, для чего используют всякую пиротехнику. Такое оглушительное «веселье» продолжается две недели. Правда, при этом сельские жители уважают покой соседей: «изгнание Няня» начинается не раньше 8 часов утра и заканчивается не позже 10 часов вечера. В городах это правило не действует, а оставшиеся жители устраивают такие фейерверки, что в некоторых мегаполисах их даже запретили.