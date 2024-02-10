Сегодня восточный новый год: что приготовил нам Зеленый Деревянный Дракон (прогноз)

Крыса

Год принесет много хороших перемен в работе, однако к этому нужно будет приложить усилия. Дела будут идти удачно, но вы можете столкнуться с неприятными ситуациями вроде клеветы или сплетен. Для создания семьи год будет неподходящим, а семейным Крысам придется проявлять чудеса терпения, чтобы сохранить брак. Здоровье будет стабильным, однако при появлении каких-то недомоганий сразу обращайтесь к врачу. Кроме того, не забывайте об отдыхе.

Бык

Вам придется следить за своими сбережениями. Будьте внимательны к здоровью, больше отдыхайте. Высок риск хирургического вмешательства. Люди, с которыми вы встретитесь в этом году, сыграют важную роль в вашей жизни. Если будете усердно работать, вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. В любви вам также будет сопутствовать удача.

Тигр

В этом году важно не терять присутствия духа, особенно если вы стремитесь к карьерному росту. У одиноких представителей знака высока вероятность найти вторую половинку. Обратите внимание на свое питание, а также режим труда и отдыха — вы рискуете переутомиться. Ваше финансовое состояние будет нестабильным, но особых проблем с финансами не предвидится. Будьте осторожны с вложением денег в различные проекты — это может привести к убыткам.

Кролик

Ваше благополучие зависит от того, насколько активно вы будете двигаться вперед. Однако при этом не забывайте об осторожности и сведите неоправданный риск к минимуму. В этом году для вас возможно продвижение по служебной лестнице. В остальных сферах жизни старайтесь избегать глобальных перемен, например, регистрации брака или открытия нового бизнеса. Будьте осторожны в общении.

Дракон

По китайской традиции, труднее всего в год Дракона придется самим Драконам. Старайтесь не волноваться, применяйте творческий подход во всех сферах жизни и не бойтесь выйти из зоны комфорта. Сосредоточьтесь на своем ментальном здоровье и финансовом благополучии, а сердечные дела наладятся сами собой. Нужно только научиться понимать своего партнера и принимать его точку зрения. Здоровье в этом году не подкачает, если вы не будете забывать о ежедневном отдыхе и физических упражнениях.

Змея

Год принесет вашему знаку удачу. Это подходящее время для того, чтобы научиться чему-нибудь или освоить новое хобби. У вас отличные перспективы профессионального роста, возможно повышение по службе или прибавка к зарплате. Одинокие Змеи смогут найти вторую половинку, а вот семейным придется пережить трудные времена. Главное, не давать волю гневу и проявлять внимание к партнеру. Возможны легкие недомогания, однако занятия спортом и правильный режим питания, труда и отдыха помогут снизить риск заболеваний.

Лошадь

Год обещает быть богатым на перемены. Вступая в год Дракона, наведите порядок не только в доме, но и в своем внутреннем мире, перестаньте заниматься самоедством. Что касается любви, то Лошади будут в ней просто купаться, особенно одинокие представители знака. А вот с деньгами Лошадям следует быть осторожными и не выпускать финансовые дела из-под контроля.

Коза

Удача ожидает тех, кто задумал новый проект и умеет относиться ко всему прагматично. В личной жизни может наступить застой, если вы по-прежнему будете оценивать противоположный пол по внешним данным, а не по характеру. Будьте внимательны к самочувствию и старайтесь найти золотую середину между работой и личной жизнью. Важную роль в сфере здоровья будет играть физическая активность.

Обезьяна

Это отличный год для того, чтобы воплотить свои идеи в реальность. Главное, не хвататься за все сразу и проявлять осторожность. В течение года возможен непродолжительный застой, однако это явление будет временным. Не бойтесь обращаться за поддержкой, в этом году она вам понадобится. Личные отношения будут стабильными, Дракон обещает вам взаимопонимание и гармонию. Не подведет и здоровье.

Петух

У вас появится много возможностей для заработков и духовного совершенствования, главное, отличать зерна от плевел. Вам нужно чаще бывать на людях и поменьше времени проводить в интернете, иначе вы рискуете остаться в одиночестве. Именно в этом году у вас есть шанс вступить в брак. На стремительную карьеру рассчитывать не стоит. Также постарайтесь не пускать на самотек финансовые дела.

Собака

Этот год обещает множество неожиданных перемен — скорее, хороших, чем плохих. В течение года могут разрешиться многие наболевшие вопросы. Возможны проблемы со здоровьем, поэтому вам придется пересмотреть привычный образ жизни. Личные отношения будут стабильными, возможно появление новых друзей. А вот в финансовых вопросах будьте особенно осторожны. Есть риск серьезной ошибки в работе.

Свинья

Вам придется взять на себя роль лидера. У вас будет достаточно ресурсов, чтобы преодолеть любой конфликт. Что касается романтических отношений, то у вас есть шанс найти вторую половинку в социальных сетях. Отношения семейных представителей знака будут гармоничными. Сотрудничество с коллегами будет плодотворным, возможно продвижение по службе или увеличение зарплаты. А вот о здоровье придется позаботиться — не забывайте о правильном питании и своевременном отдыхе.