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Праздничные уголки, загадочные фасады: семь мгновений одесской недели

Праздничные уголки, загадочные фасады: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели – с 15 по 21 января?

15 января

Летний театр Городского сада в эти дни превратился в Волшебный парк Дедушки Люмьера:

Фото дня: парк иллюминации

16 января

Вот как сейчас выглядит волшебный одесский уголок на улице Гоголя:

Фото дня: на улице Гоголя в Одессе

17 января

На улице Жуковского мы полюбовались картинкой времени, которое словно остановилось: прошлогодний виноград и осенние листья и зимой украшают старый одесский дворик:

Фото дня в Одессе: на улице Жуковского

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18 января

На одесском Привозе возле лотка с постельным бельем:

– Новогодняя?

– Новогодняя! Хорошая, красивая, качественная!

– Это что, прикол такой?

– Да какой прикол? Постель как постель. На подарки берут.

– А потом что с ней делать?

– Так она же не одноразовая, к следующему Новому году в шкафу полежит.

– Что-то никак не могу понять… Это, что теперь будут продавать постель к каждому празднику?

Продавщица после длительной паузы отвечает:

– Вероятно… Кстати, постель к первому апреля еще не завезли…

Фото дня в Одессе: новогодняя постель

19 января

На Пастера: старые одесские дворики не спешат расстаться с главным символом и украшением зимних праздников:

Фото дня в Одессе: елка

20 января

Одесский Арт-дворовик в Отоновском переулке (бывший Некрасова) приглашает погрузиться в мир искусства под открытым небом:

Фото дня в Одессе: арт-дворовик

21 января

Эта давняя табличка на фасаде дома в переулке Футуристов (бывшем Маяковского) – и своеобразное украшение, и пример «распространенной ошибки», и целая таинственная история:

Фото дня в Одессе: табличка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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