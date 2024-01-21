Праздничные уголки, загадочные фасады: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели – с 15 по 21 января?
15 января
Летний театр Городского сада в эти дни превратился в Волшебный парк Дедушки Люмьера:
16 января
Вот как сейчас выглядит волшебный одесский уголок на улице Гоголя:
17 января
На улице Жуковского мы полюбовались картинкой времени, которое словно остановилось: прошлогодний виноград и осенние листья и зимой украшают старый одесский дворик:
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18 января
На одесском Привозе возле лотка с постельным бельем:
– Новогодняя?
– Новогодняя! Хорошая, красивая, качественная!
– Это что, прикол такой?
– Да какой прикол? Постель как постель. На подарки берут.
– А потом что с ней делать?
– Так она же не одноразовая, к следующему Новому году в шкафу полежит.
– Что-то никак не могу понять… Это, что теперь будут продавать постель к каждому празднику?
Продавщица после длительной паузы отвечает:
– Вероятно… Кстати, постель к первому апреля еще не завезли…
19 января
На Пастера: старые одесские дворики не спешат расстаться с главным символом и украшением зимних праздников:
20 января
Одесский Арт-дворовик в Отоновском переулке (бывший Некрасова) приглашает погрузиться в мир искусства под открытым небом:
21 января
Эта давняя табличка на фасаде дома в переулке Футуристов (бывшем Маяковского) – и своеобразное украшение, и пример «распространенной ошибки», и целая таинственная история:
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