В Одессе работают пункты приема новогодних елок – адреса

Одесские коммунальщики напоминают: в городе продолжают работу пункты приема елок. Отсюда новогодние деревья отправляют на переработку в мульчу и удобрения для зеленых насаждений.
Прием елок проводится до конца января по таким адресам:
КП «ЖКС «Фонтанский»:
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- просп. Гагарина, 23/5;
- ул. Тираспольская, 13.
КП «ЖКС «Черноморский»:
- просп. Небесной Сотни, 83;
- ул. Академика Королева, 63а;
- ул. Ильфа и Петрова, 63, корп. 1;
- пл. Независимости, 1;
- просп. Ак. Глушко, 1/В.
Читайте также: Убираем новогоднюю елку: когда и как это сделать правильно
КП «ЖКС «Вузовский»:
- ул. Шишкина, 52/2А;
- ул. Варненская, 5/2;
- просп. Небесной Сотни, 4;
- ул. Героев Крут, 3.
КП «ЖКС «Хмельницкий»:
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б. Хмельницкого, 64.
КП «ЖКС «Пересыпский»:
- ул. Ат. Чепиги, 9;
- ул. Дальневосточная, 6.
КК «КЛЕВЕР»:
- ул. Высоцкого, 20;
- ул. Заболотного, 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Черноморского казачества, 167.
КП «ЖКС «Порто-Франковский»:
- ул. Десятого апреля, 4;
- ул. Канатная, 19-21;
- просп. Александровский, 27.
КП «ЖКС «Черемушки»:
- ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка).
КК «Сервис плюс»:
- ул. Филатова, 86;
- ул. Черняховского, 18.