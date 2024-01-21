В Одессе работают пункты приема новогодних елок – адреса

Убираем новогоднюю елку: когда и как это сделать правильно Как бы ни были хороши новогодние и рождественские праздники, но в конце концов и они выходят на финишную прямую. И вот уже настает время прощаться с красавицей-елкой и снимать праздничный декор… Но многие, желая продлить новогоднее настроение, не спешат избавляться от елки. Правильно ли это? И почему данный процесс лучше не затягивать? ПОДРОБНЕЕ

Удивительные елки и ожерелье тети Сони: семь мгновений одесской недели Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения первой недели 2024 года – с 1 по 7 января? ПОДРОБНЕЕ