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В Одессе работают пункты приема новогодних елок – адреса

В Одессе работают пункты приема новогодних елок – адреса

Одесские коммунальщики напоминают: в городе продолжают работу пункты приема елок. Отсюда новогодние деревья отправляют на переработку в мульчу и удобрения для зеленых насаждений.

Прием елок проводится до конца января по таким адресам:

КП «ЖКС «Фонтанский»:

  • ул. Малая Арнаутская, 7;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • просп. Гагарина, 23/5;
  • ул. Тираспольская, 13.

КП «ЖКС «Черноморский»:

  • просп. Небесной Сотни, 83;
  • ул. Академика Королева, 63а;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63, корп. 1;
  • пл. Независимости, 1;
  • просп. Ак. Глушко, 1/В.

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КП «ЖКС «Вузовский»:

  • ул. Шишкина, 52/2А;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • просп. Небесной Сотни, 4;
  • ул. Героев Крут, 3.

КП «ЖКС «Хмельницкий»:

  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б. Хмельницкого, 64.

КП «ЖКС «Пересыпский»:

  • ул. Ат. Чепиги, 9;
  • ул. Дальневосточная, 6.

КК «КЛЕВЕР»:

  • ул. Высоцкого, 20;
  • ул. Заболотного, 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская, 67;
  • ул. Черноморского казачества, 167.

КП «ЖКС «Порто-Франковский»:

  • ул. Десятого апреля, 4;
  • ул. Канатная, 19-21;
  • просп. Александровский, 27.

КП «ЖКС «Черемушки»:

  • ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка).

КК «Сервис плюс»:

  • ул. Филатова, 86;
  • ул. Черняховского, 18.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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