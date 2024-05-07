Генетика, аллергия и простуды: кому в Одессе угрожает заболевание астмой

Для точной диагностики бронхиальной астмы делают спирометрию (пациент с силой выдыхает воздух в специальное устройство, которое измеряет максимальную скорость выдоха) и рентгенографию грудной клетки. Проанализировать данные тестов и при необходимости назначить лечение должен специалист-пульмонолог.

Зачастую компетенции семейного врача или терапевта для постановки точного диагноза недостаточно. Такие тесты необходимо пройти тем, кто находится в зоне риска, например, имеет генетическую предрасположенность к астме (в семье были прецеденты), или страдает аллергией. Наибольшую опасность в этом плане представляют не долеченные простудные заболевания, которые в сочетании с раздражителями провоцируют сужение дыхательных путей, чрезмерную выработку слизи и приступы удушья.

Отметим, что бронхиальная астма, в отличие от многих других заболеваний, не «молодеет» и не бьет рекорды по числу заболевших. По словам медиков, причина в качественных медпрепаратах, которые поставляют в Украину из стран Европы. Кроме того, молодые люди сегодня более ответственны в отношении своего здоровья — вовремя обращаются к специалистам, проходят обследования и не «запускают» простудные заболевания. Специалисты отмечают также роль климатических условий, которые влияют на качество жизни астматиков. В частности, одесситам с воздухом повезло.

Симптомы астмы

Мучительный постоянный кашель, ухудшающийся в ночное время, после физических нагрузок и на холодном воздухе.

Сильная одышка.

Громкий свистящий хрип.

Приступы удушья.

Рекомендации врача-пульмонолога

— Первый звоночек того, что заболевания легких переходят в бронхиальную астму, — это приступы удушья. Особенно в переходные периоды — осенью и весной. Именно заболевания дыхательных путей, например, простуды, пневмонии или острые вирусные инфекции, могут вызвать это тяжелое заболевание. Но также к нему предрасположены аллергики. В частности, те, кто реагирует на цветение амброзии, пух, некоторые продукты питания. Без сомнения, в зоне риска находятся те, кто работает на грязных и пыльных производствах: швеи, работники портов.

У людей, которые болеют бронхиальной астмой, есть периоды ремиссии и обострения. Чаще всего в сентябре перед началом дождливой погоды таким пациентам приходится пролечиться в стационаре. Кроме того, им нужно регулярно принимать лекарства, ведь это хроническое заболевание. Если же не соблюдать меры предосторожности, то можно оказаться в реанимации на аппарате управляемого дыхания, потому что происходит отек слизистой, который не пропускает достаточное количество кислорода в легкие. В целом лечение астмы очень сложное и комплексное. Это и лекарства, в том числе гормональные, и физиопроцедуры, и капельницы, и даже различные травяные сиропы и ингаляции. Мы не исключаем народные методы, сочетая их с традиционными, хотя и не наблюдаем особого эффекта. Но пациенты довольно часто прибегают к целительству и хотя, например, на иглотерапию.

В нашем регионе климат способствует астматикам, хотя, конечно, крымским воздухом им дышится намного легче. Но единого рецепта «где лучше жить» при таком диагнозе быть не может — все индивидуально. Кому-то больше подходит лес, кому-то море.