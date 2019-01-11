﻿ Заснеженный коридор и кипяток с потолка: одесситы жалуются на экстрим в зимних поездах - Одесская Жизнь

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Заснеженный коридор и кипяток с потолка: одесситы жалуются на экстрим в зимних поездах

Заснеженный коридор и кипяток с потолка: одесситы жалуются на экстрим в зимних поездах

Одесситы пишут гневные посты в соцсетях, жалуясь на неприятности зимних путешествий по железной дороге.

Так, 10 января пассажиры чуть не заледенели в поезде «Одесса-Константиновка». Об этом рассказала одесситка Наталья Денщикова в Facebook. По её словам, сотрудники поезда не успели или забыли сбить глыбы льда со стен и дверей тамбура.

,,Тёплый" поезд Одесса-Константиновка. 08.01.2019. Мне добавить больше нечего😠

Опубліковано Натал'єю Денщиковою Четвер, 10 січня 2019 р.

А в поезде «Ужгород-Одесса», прибывшем сегодня утром, во время одной из остановок с потолка хлынул кипяток. По сообщению УСИ, горячая вода залила коридор, наполнила вагон паром и намочила вещи пассажиров. Как оказалось, кипятком собирались разморозить заледеневший умывальник, но железнодорожники не рассчитали нужный объём, так что избыток вылился через потолок внутрь вагона.

Фото: пресс-служба ОЖД.

Видео: со страницы Натальи Денщиковой в Facebook; УСИ.

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