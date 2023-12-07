«Укрзализныця» сделала важное заявление о билетах для военных

Об этом говорится в сообщении УЗ.

«Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили», — сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

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Забронировать билеты военнослужащие могут онлайн на специальном портале. Для этого нужно:

оставить заявку на портале не позднее чем за 6 часов до отправления поезда;

выкупить билет в кассе не позднее чем за 1 час до отправления поезда.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, наиболее популярных среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно.

Это нововведение упростит процесс получения билетов для тех, кто служит защите страны: ранее военнослужащие имели практику бронирования билетов через военного коменданта, что значительно усложняло процесс и практически делало невозможным поездку в тот же день.

Ранее «Укрзализныця» расширила проект женских купе еще на четыре направления, среди которых поезд Одесса — Рахов.