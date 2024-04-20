Одессу и Киев снова свяжет скоростной поезд Интерсити+

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же числа в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Помимо этого, на пасхальные праздники «Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда и поезда большей вместимости из Киева во Львов.

Билеты на Одессу уже есть в наличии в приложении компании, а также на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни.

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