Новости Одессы и Одесской области

Одессу и Киев снова свяжет скоростной поезд Интерсити+

Одессу и Киев снова свяжет скоростной поезд Интерсити+

Компания «Укрзалізниця» в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же числа в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Помимо этого, на пасхальные праздники «Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда и поезда большей вместимости из Киева во Львов.

Билеты на Одессу уже есть в наличии в приложении компании, а также на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни.

Вы также можете узнать: Что делать пассажиру, который опоздал на поезд из-за тревоги: ответ «Укрзализныци».

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