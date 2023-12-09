В Одессе поезд сбил насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

Очередная трагедия на Одесской железной дороге случилась субботним утром, 9 декабря: следовавший из столицы в Одессу поезд сбил мужчину. Пострадавший погиб на месте.
Как рассказали в областном управлении полиции, о происшествии правоохранителям сообщил сегодня утром дежурный станции «Ивановский путепровод».
В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Одессу, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
По словам машиниста, несмотря на поданные им звуковые сигналы и примененное экстренное торможение избежать наезда на сидевшего на путях мужчину не удалось.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия.
Напомним, в июле этого года в Одесской области попал под поезд водитель мотоблока. Мужчина остался жив, но лишился стопы.
Ранее железнодорожники привели грустную статистику.