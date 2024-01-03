Что делать пассажиру, который опоздал на поезд из-за тревоги: ответ «Укрзализныци»

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что пассажирские, эвакуационные, медицинские и другие поезда Укрзализныци, включая Kyiv City Express и Dnipro City Express, во время воздушной тревоги курсируют по графику. Ожидать рейс пассажиры должны в укрытиях, а посадка и высадка должна осуществляться через подземные переходы, если они есть.

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Если из-за длительной воздушной тревоги пассажир не успел на поезд, проводники и стюарды Укрзализныци допустят его на следующие рейсы аналогичного направления в течение суток.

Для того чтобы для пассажира нашли свободные места на таких рейсах, нужно обратиться с запросом в мессенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), приложении или по телефону 0 800 503 111.

Напомним, в начале декабря «Укрзализныця» запустила сервис бронирования билетов для военных.